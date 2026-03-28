Adiós al efectivo: Estadio Banorte será cashless en su reapertura

La vieja escena del cambio pendiente entre el aficionado y el vendedor de cerveza quedará en el pasado. En su reapertura, el Estadio Banorte dará un giro total a la experiencia de consumo al eliminar el uso de efectivo dentro del inmueble.

Como parte de su proceso de modernización, el recinto adoptará un sistema “cashless”, en el que todos los pagos de alimentos y bebidas deberán realizarse exclusivamente con tarjeta bancaria. La medida entrará en vigor durante el partido entre la Selección Mexicana y su similar de Portugal, que marcará la reinauguración del estadio.

La disposición aplica en todos los puntos de venta. Cervezas, refrescos, botanas y cualquier otro producto deberán pagarse mediante terminales electrónicas, operadas por vendedores que fueron capacitados previamente para agilizar las transacciones.

El cambio coloca al estadio en línea con recintos de Estados Unidos, donde el modelo sin efectivo se ha vuelto estándar para mejorar tiempos de atención y reducir riesgos operativos.

¿Qué pasa si no tengo tarjeta?

Para los aficionados que no cuenten con tarjeta, se habilitará una alternativa. En el interior del estadio se podrán adquirir tarjetas provisionales utilizando efectivo, las cuales funcionarán como medio de pago dentro del inmueble.

Además, en los alrededores del estadio tampoco se permitirá la venta de cerveza, en una medida que acompaña el nuevo esquema de consumo y control.

La transformación del recinto no sólo es estructural. También redefine hábitos. El intercambio en efectivo, parte del ritual de cada partido, deja su lugar a un sistema digital que busca mayor orden y rapidez en cada compra.