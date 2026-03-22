¡Anda la osa! Visita la Expo de Los Simpson 2026 y ayuda a lomitos con tu entrada

¡La icónica familia amarilla estará en la capital! O al menos, podrás disfrutar de diversas actividades en la Expo Los Simpson 2026 en CDMX. Te contamos la fecha, sede y lo que podrás hacer en este lugar.

Pocas series han logrado trascender generaciones como Los Simpson. Desde su estreno en 1989, esta familia ha acompañado a millones de personas con su humor irreverente, sátira social y personajes inolvidables.

Hoy, más de tres décadas después, su impacto cultural sigue más vigente que nunca, y CDMX no es la excepción. En este contexto, la llegada de la Expo Los Simpson 2026 representa una oportunidad única para los fans de todas las edades.

No se trata solo de una exhibición, sino de una experiencia que promete transportar a los asistentes directamente a Springfield, el icónico pueblo donde viven Homero, Marge, Bart, Lisa y Maggie.

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¿Cuándo y dónde será la Expo Los Simpson 2026 en CDMX?

La Expo Los Simpson 2026 se llevará a cabo el próximo 12 de abril en el Centro de Convenciones Churubusco, ubicado en la Calzada de Tlalpan #1721, a unos pasos del Metro General Anaya.

Será parte del Toy Fest, el evento de coleccionismo más grande de la CDMX. En un horario de 11:00 am a 6:00 pm, esta edición destaca por centrarse exclusivamente en el universo creado por Matt Groening.

¿Qué podrás encontrar en la Expo Los Simpson 2026?

La Expo Los Simpson contará con la presencia de actores de doblaje: Alejandro Villeli (La voz del Jardinero Willie, Abuelo Simpson y más) y Gabriel Chavez (La icónica voz del Sr. Burns).

Además, habrá más de 100 expositores con juguetes retro, vintage y actuales de la familia amarilla; así como dibujantes e ilustradores en vivo. Conferencias y concursos temáticos, e incluso un área de exhibición de Playmobil.

Prepara tu cartera para ediciones especiales y productos exclusivos; así como figuras de acción.

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¿Cuánto cuesta la entrada la Expo Los Simpson 2026?

Aquí va la buena noticia: la entrada es solidaria. ¿Esto qué significa? Quiere decir que para entrar a la expo deberás llevar 1 kg de croquetas para mascota; así que mientras te diviertes, ¡también ayudas a los peluditos!

¿Quién organiza la expo?

La Expo Los Simpson forma parte del evento Toy Fest, el cual es un evento de coleccionismo vintage, de hecho, el más grande de CDMX. En sus distintas ediciones, puedes encontrar artículos dignos de tu estantería, así como diversos invitados y piezas que te llevan al camino de la nostalgia.

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¿Puedes hacer cosplay?

Es probable que te encuentres personas haciendo cosplay en este tipo de eventos, siendo los más populares Homero, Bart Simpson, Krusty el payaso, Milhouse y Ned Flanders.

La Expo Los Simpson 2026 promete ser uno de los eventos más esperados del año para los amantes de la cultura pop en México. Con una propuesta que combina nostalgia y entretenimiento, es una opción ideal para quienes buscan algo diferente qué hacer en CDMX.