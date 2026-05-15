Polémica lista de Bélgica para el Mundial 2026; Lukaku en ‘fuera de forma’

La Selección de Bélgica ya tiene a sus 26 elegidos para el Mundial 2026, donde se incluye a Romelu Lukaku, quien “está falto de forma” y que el técnico Rudi García ve que no está seguro de que sea titular en los partidos del Grupo G.

“Romelu está recuperado, pero está falto de forma y no estoy seguro de que pueda ser titular en los partidos. Pero es nuestro mejor delantero, el máximo goleador de la historia de Bélgica con 89 goles en 124 partidos”, indicó Rudi Garcia.

Romelu Lukaku suma 69 minutos en la cancha en lo que va de 2026 Reuters

Romelu Lukaku sufrió una lesión y con el Nápoles sólo suma 69 minutos en la cancha desde principios de año.

Para compensar esta situación, el técnico convocó a Matías Fernández-Pardo, delantero del Lille, quien recientemente se inclinó por defender los colores de Bélgica, después de haber sido seleccionado por España en la selección Sub-21.

Kevin de Bruyne entre los 26 elegidos para el Mundial Reuters

- Principales ausencias de Bélgica: Loïs Openda, el delantero de la Juventus, y Mika Godts, el extremo del Ajax.

LOS 26 ELEGIDOS POR BÉLGICA PARA EL MUNDIAL 2026:

- Porteros: Thibaut Courtois (Real Madrid), Sanne Lammens (Manchester United), Mike Penders (Estrasburgo).

- Defensas: Timothy Castagne (Fulham), Zeno Debast (Sporting de Portugal), Kony De Winter (AC Milan), Brandon Mechele (Club Brujas), Thomas Meunier (Lille), Nathan Ngoy (Lille), Joachim Seys (Club Brujas), Arthur Theate (Fráncfort), Maxim De Cuyper (Brighton).

- Centrocampistas: Kevin De Bruyne (Nápoles), Youri Tielemans (Aston Villa), Amadou Onana (Aston Villa), Nicolas Raskin (Rangers), Axel Witsel (Girona), Hans Vanaken (Club Brujas).

- Delanteros: Romelu Lukaku (Nápoles), Jeremy Doku (Manchester City), Leandro Trossard (Arsenal), Charles De Ketelaere (Atalanta), Diego Moreira (Estrasburgo), Matías Fernández-Pardo (Lille), Dodi Lukebakio (Benfica), Alexis Saelemaekers (AC Milan)-

LOS PARTIDOS DE BÉLGICA EN EL MUNDIAL 2026:

- Lunes 15 de junio: Bélgica vs. Egipto – Estadio de Seattle.

- Domingo 21 de junio: Bélgica vs. Irán – Estadio Los Ángeles.

- Viernes 26 de junio: Nueva Zelanda vs. Bélgica – Estadio Vancouver.