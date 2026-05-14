Solari destaca que controlaron al "mejor equipo" tras ganarle a Pumas en semifinales

Tras la victoria de 1-0 sobre los Pumas en la semifinal de ida, el director técnico de los Tuzos, Esteban Solari, se mostró orgulloso de su equipo y de como su planteamiento pudo reducir la ofensiva del mejor equipo de la liga, por lo que está confiado para el partido de vuelta del próximo domingo donde se definirá el pase a la final.

“Ganarle a Pumas y dominarlo durante casi los 90 minutos, me parece que es un mérito importante, sabiendo que Pumas fue el mejor equipo de la Liga Mexicana”, dijo el estratega

Pese a la expulsión del defensor Eduardo Bauermann, el estratega argentino evitó las quejas respecto al arbitraje, aunque en su opinión la tarjeta roja no era merecida.

“Respecto a la jugada, es una desconcentración, son cosas que pasan en el futbol. Desde adentro de la cancha no pareció para más, quizás de la computadora es otra cosa", explicó el técnico en la conferencia de prensa posterior al duelo del jueves por la noche.

Solari mantuvo la postura de que “a los árbitros hay que respetarlos” y resaltó que confía en las decisiones. Además destacó su apoyo al uso de tecnología como el VAR, justo en momentos donde varios han criticado su uso en momentos clave: “si el VAR decidió que había sido roja, bueno que sea roja. La verdad, me gustó la actuación del árbitro, porque dejó fluir el juego”

El estado de Enner Valencia

Una de las preocupaciones para la afición hidalguense fue la salida de Enner Valencia por molestias físicas. No obstante, el timonel envió un mensaje de tranquilidad: “De entrada, tiene un esguince de tobillo, aparentemente, puede ser muy leve. No parece que sea nada importante, lo van a valorar, pero estaba caminando bien. Gracias a Dios, no es nada importante”, finalizó.