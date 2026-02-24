El impactante cambio físico de Romario: El 'Genio del área' celebra en el Carnaval de Río

La fiesta jamás dejó de estar en el cuerpo de Romario. El astro brasileño que el artífice del título del Mundo de Brasil en el Mundial de Estados Unidos 1994 reapareció en público a su salida del carnaval de Río de Janeiro: Ya son 60 años de edad, con su cuerpo delgado y cansado, pero en él sigue el espíritu de la fiesta que fue su huella dentro y fuera del campo.

Romário de Souza Faria (29 de enero de 1966, Río de Janeiro, Brasil) asegura que a lo largo de su vida hizo más de un millar de goles en los campos de futbol. Los registros oficiales lo ubican como uno de los mejores romperredes de todos los tiempos, pero con una cifra contrastada con datos de alrededor de 750 dianas.

La afición del Vasco da Gama fue la primera que disfrutó de sus genialidades cuando debutó en 1985 con 19 años, y ahí se quedó, entre los bailes de samba y carnavales antes de emigrar a Europa tres años después de dejar asombrados a todos con sus habilidades en el PSV de Países Bajos.

Otro genio de su misma estirpe, Johan Cruyff lo sedujo para que hiciera de las Ramplas catalanas el centro de sus nuevas fiestas, dentro y fuera de los campos, y así fue como la mejor etapa de su vida futbolística la vivió con el FC Barcelona con la campaña de 1993-1994, en la que dejó 30 goles en los campos españoles para reclamar el Pichichi de la liga para sí mismo.

Como el mejor de los jugadores del mundo, fue que llegó a Estados Unidos 1994 para ser su máximo goleador con cinco dianas y darle a Brasil el cuarto de los cinco títulos en Mundiales, pero de su genio poner fin a una espera de 24 años desde la última corona que habían logrado en 1970, cuando él apenas tenía cuatro años.

Dos años fueron los que estuvo en el más alto nivel con el FC Barcelona, pero el segundo marcado por la irregularidad y las lesiones. Después devino un trotar por el mundo y por su natal Brasil en nueve equipos hasta el final de sus carrera en 2009, cuando dio un giro y probó en la esfera de la política.

Romario reapareció este martes 24 de febrero al salir del carnaval de Río de Janeiro, su cuerpo ya muestra el desgaste de tantas fiestas, aunque su rostro sigue con la enorme sonrisa como de quien dice haber metido mil goles como jugador de futbol.