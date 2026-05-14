Las Rayadas toman ventaja sobre el América en la final de Liga MX Femenil 

El América tiene la presión encima en su tercera final consecutiva de la Liga MX Femenil. Cayó por 1-0 en el juego de ida, en casa de las Rayadas de Monterrey; Alice Soto fue la autora de la única anotación de la noche en el arranque de la serie final del Clausura 2026.

Alice Soto (24') fue certera al encarar en solitario a la guardameta Sandra Paños, con un potente disparo una vez que la española salió al achique.

Intensidad de inicio a fin, con 35 mil 228 aficionados en el Estadio BBVA, inmueble que pasa a control operativo de la FIFA para el Mundial 2026.

El duelo que también involucra el choque de orgullos tuvo sus penosas fallas, sobre todo en los últimos minutos; la brasileña Isadora Haas erró frente a la puerta de las regias con un disparo que mandó desviado; la labor de la meta regia Paola Manrique fue impecable.

Las Águilas del América se salvaron de un segundo gol en contra, en el complemento, luego de un fuera de lugar de Christina Burkenroad que se revisó vía remota en el VAR.

Sin embargo, momentos de tensión y hostilidad se vivieron entre la americanista Scarlett Camberos y la defensa regia Samantha Simental; ambas se hicieron de empujones, lo que derivó en más jugadoras involucradas. Pero la silbante Ana Paola Hernández y su equipo arbitral resolvieron la bronca.

La final de vuelta se jugará el próximo domingo, en el Estadio Ciudad de los Deportes, en punto de las 12:00 horas.

El Estadio Banorte no es opción de las Águilas del América en su categoría femenil, por la entrega del inmueble a FIFA rumbo a la Copa del Mundo varonil 2026.