Portugal, la verdadera prueba de fuego para la Selección Mexicana y Javier Aguirre
A pesar de la ausencia de Cristiano Ronaldo, los portugueses serán el mejor parámetro de la tercera era de Javier Aguirre y su preparación al Mundial 2026
Javier Aguirre y sus muchachos. Esperaron con emoción este día de su tercer ciclo mundialista como estratega de la selección mexicana. El amistoso de hoy será para el técnico el examen más difícil previo la Copa del Mundo recibir a Portugal en la apertura de la azteca que ya se llama estadio Banorte.
Es el mejor ensayo para el 11 de junio, advirtió sin tubos y sin complejos, ante la mala racha de los de los ante los portugueses.
Así como laten los corazones de los aficionados mexicanos, por volver a su catedral, el de Aguirre, y sus jugadores también debería estar agitado, porque mejor para metro, no habrá antes del arranque de la justa mundialista
A pesar de la ausencia de Cristiano Ronaldo, los lusitanos no necesitan cartas de presentación, incluso a voces de estrellas internacionales. En los últimos meses los han colocado en la canasta de selecciones favoritas bajo el mando de Roberto Martínez la selección de Portugal es la de mejor ranking FIFA de todos los rivales del tricolor del vasco Aguirre entre paréntesis quinto lugar
Nos enfrentamos a una de las mejores selecciones del mundo, es una gran prueba y más por ser nuestro estadio, el escenario es perfecto. El equipo está agradecido por el apoyo de la gente los boletos agotaron representamos un país definitivamente sabemos de las expectativas por este juego", mencionó delantero Martínez y nervios ni complejos de inferioridad por el sitio 16 de México en el ranking
El histórico de enfrentamientos le sonríe a Portugal. Está invicto ante México con tres victorias y dos empates quitarse esa paternidad será importante una inyección de confianza pura tras los bipolares resultados a la hora de medirse ante una selección europea.
PARTIDOS DE LA SELECCIÓN CON JAVIER AGUIRRE
Septiembre 2024 / Amistoso / México 3-0 Nueva Zelanda
Septiembre 2024 / Amistoso / Canadá 0-0 México
Octubre 2024 / Amistoso / México 2-2 Valencia
Octubre 2024 / Amistoso / México 2-0 Estados Unidos
Noviembre 2024 / Nations League (4tos de final) / Honduras 2-0 México
Noviembre 2024 / Nations League (4tos de final) / México 4-0 Honduras
Enero 2025 / Amistoso / Inter de Porto Alegre 0-2 México
Enero 2025 / Amistoso / River Plate 2-0 México
Marzo 2025 / Nations League (semifinal) / Canadá 0-2 México
Marzo 2025 / Nations League (Final) / México 2-1 Panamá
Junio 2025 / Amistoso / México 2-4 Suiza
Junio 2025 / Amistoso / México 1-0 Turquía
Junio 2025 / Copa Oro (Grupos) / México 3-2 Rep. Dominicana
Junio 2025 / Copa Oro (Grupos) / Surinam 0-2 México
Junio 2025 / Copa Oro (Grupos) / México 0-0 Costa Rica
Junio 2025 / Copa Oro (4tos de final) / México 2-0 Arabia Saudita
Julio 2025 / Copa Oro (Semifinal) / México 1-0 Honduras
Julio 2025 / Copa Oro (Final) / Estados Unidos 1-2 México
Septiembre 2025 / Amistoso / México 0-0 Japón
Septiembre 2025 / Amistoso / México 2-2 Corea del Sur
Octubre 2025 / Amistoso / México 0-4 Colombia
Octubre 2025 / Amistoso / México 1-1 Ecuador
Noviembre 2025 / Amistoso / México 0-0 Uruguay
Noviembre 2025 / Amistoso / México 1-2 Paraguay
Enero 2026 / Amistoso / Panamá 0-1 México
Enero 2026 / Amistoso / Bolivia 0-1 México
Febrero 2026 / Amistoso / México 4-0 Islandia