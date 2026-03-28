Portugal, la verdadera prueba de fuego para la Selección Mexicana y Javier Aguirre

Javier Aguirre y sus muchachos. Esperaron con emoción este día de su tercer ciclo mundialista como estratega de la selección mexicana. El amistoso de hoy será para el técnico el examen más difícil previo la Copa del Mundo recibir a Portugal en la apertura de la azteca que ya se llama estadio Banorte.

Es el mejor ensayo para el 11 de junio, advirtió sin tubos y sin complejos, ante la mala racha de los de los ante los portugueses.

Así como laten los corazones de los aficionados mexicanos, por volver a su catedral, el de Aguirre, y sus jugadores también debería estar agitado, porque mejor para metro, no habrá antes del arranque de la justa mundialista

A pesar de la ausencia de Cristiano Ronaldo, los lusitanos no necesitan cartas de presentación, incluso a voces de estrellas internacionales. En los últimos meses los han colocado en la canasta de selecciones favoritas bajo el mando de Roberto Martínez la selección de Portugal es la de mejor ranking FIFA de todos los rivales del tricolor del vasco Aguirre entre paréntesis quinto lugar

Nos enfrentamos a una de las mejores selecciones del mundo, es una gran prueba y más por ser nuestro estadio, el escenario es perfecto. El equipo está agradecido por el apoyo de la gente los boletos agotaron representamos un país definitivamente sabemos de las expectativas por este juego", mencionó delantero Martínez y nervios ni complejos de inferioridad por el sitio 16 de México en el ranking

El histórico de enfrentamientos le sonríe a Portugal. Está invicto ante México con tres victorias y dos empates quitarse esa paternidad será importante una inyección de confianza pura tras los bipolares resultados a la hora de medirse ante una selección europea.

PARTIDOS DE LA SELECCIÓN CON JAVIER AGUIRRE

Septiembre 2024 / Amistoso / México 3-0 Nueva Zelanda

Septiembre 2024 / Amistoso / Canadá 0-0 México

Octubre 2024 / Amistoso / México 2-2 Valencia

Octubre 2024 / Amistoso / México 2-0 Estados Unidos

Noviembre 2024 / Nations League (4tos de final) / Honduras 2-0 México

Noviembre 2024 / Nations League (4tos de final) / México 4-0 Honduras

Enero 2025 / Amistoso / Inter de Porto Alegre 0-2 México

Enero 2025 / Amistoso / River Plate 2-0 México

Marzo 2025 / Nations League (semifinal) / Canadá 0-2 México

Marzo 2025 / Nations League (Final) / México 2-1 Panamá

Junio 2025 / Amistoso / México 2-4 Suiza

Junio 2025 / Amistoso / México 1-0 Turquía

Junio 2025 / Copa Oro (Grupos) / México 3-2 Rep. Dominicana

Junio 2025 / Copa Oro (Grupos) / Surinam 0-2 México

Junio 2025 / Copa Oro (Grupos) / México 0-0 Costa Rica

Junio 2025 / Copa Oro (4tos de final) / México 2-0 Arabia Saudita

Julio 2025 / Copa Oro (Semifinal) / México 1-0 Honduras

Julio 2025 / Copa Oro (Final) / Estados Unidos 1-2 México

Septiembre 2025 / Amistoso / México 0-0 Japón

Septiembre 2025 / Amistoso / México 2-2 Corea del Sur

Octubre 2025 / Amistoso / México 0-4 Colombia

Octubre 2025 / Amistoso / México 1-1 Ecuador

Noviembre 2025 / Amistoso / México 0-0 Uruguay

Noviembre 2025 / Amistoso / México 1-2 Paraguay

Enero 2026 / Amistoso / Panamá 0-1 México

Enero 2026 / Amistoso / Bolivia 0-1 México

Febrero 2026 / Amistoso / México 4-0 Islandia