México va por los olímpicos: El país será sede del Premundial Sub-20 de futbol con boleto a Los Ángeles 2028

La inercia futbolística que vive el país no se detendrá cuando el silbatazo final marque el cierre de la Copa del Mundo de la FIFA 2026. México se prepara para que el próximo 11 de junio el Estadio Banorte, antiguamente conocido como Azteca reciba por tercera ocasión un Mundial de futbol en su historia; sin embargo, tras el paso de los gigantes, el territorio nacional abrirá sus puertas a la sangre nueva. La Concacaf ha confirmado oficialmente que México será la sede del Campeonato Sub-20 de 2026, un torneo que trasciende la simple competencia regional al convertirse en el único puente hacia los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Del 24 de julio al 9 de agosto, 12 naciones desembarcarán en suelo mexicano con una doble misión de vida o muerte deportiva. El certamen repartirá cuatro boletos directos para la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA 2027, que se celebrará en Azerbaiyán y Uzbekistán, pero el premio mayor, el que quita el sueño a la Federación Mexicana de Futbol, es la plaza solitaria para la justa olímpica en California.

El Campeonato Sub-20 de la Concacaf representa un paso crucial en el desarrollo de la próxima generación de talentos en toda la región, y estamos encantados de organizar el torneo en un país tan apasionado por el futbol como México. Con la clasificación para la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA y los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en juego, esperamos un torneo muy competitivo”, declaró el presidente de la Concacaf y vicepresidente de la FIFA, Víctor Montagliani.

El campeón va a Los Ángeles

¡El reglamento estipula que sólo el campeón del torneo obtendrá el pasaporte a los Juegos Olímpicos de 2028. Existe, no obstante, un matiz administrativo. Debido a que Estados Unidos ya está clasificado a la cita olímpica por su condición de anfitrión, si los estadunidenses logran el título regional, la plaza se otorgará automáticamente al subcampeón.

Mikel Arriola, presidente de la Federación Mexicana de Futbol, reconoció el peso de esta designación como un pilar en la estrategia de selecciones nacionales.

Es un gran honor para nosotros ser parte del desarrollo de la próxima generación del futbol en nuestra región. Esperamos dar la bienvenida a todos los equipos participantes y a sus hinchas a nuestro país, y confiamos en que será un torneo exitoso y una gran experiencia, que reflejará los estándares de la Concacaf”, expresó Arriola.

El camino al trono ya tiene a sus protagonistas definidos. Basándose en el Ranking Sub-20 de la Concacaf de octubre de 2025, seis selecciones entraron de forma directa: Estados Unidos, México, Honduras, Panamá, Cuba y Guatemala. A este grupo de élite se sumaron tras las eliminatorias disputadas a inicios de este año los cuadros de Antigua y Barbuda, Canadá, Costa Rica, El Salvador, Haití y Jamaica.

México recibirá otro certamen internacional Concacaf

Aunque el balón rodará en pleno verano, el destino de los grupos se decidirá mucho antes. La Concacaf anunció que el sorteo oficial se llevará a cabo el próximo jueves 7 de mayo de 2026 a las 11:00 a.m. (hora del este) en Miami, Florida. Será en ese momento cuando se confirmen las sedes exactas dentro del territorio mexicano y el calendario de partidos que definirá quiénes llegarán a las semifinales para asegurar su lugar en el Mundial de 2027.

Con la infraestructura lista tras el Mundial absoluto, México se posiciona nuevamente como el epicentro del futbol en la región.