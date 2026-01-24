México tiene definido el 80% de la lista final para el Mundial 2026

Javier ‘El Vasco’ Aguirre perfila la lista final de la selección de México para el Mundial 2026. El técnico aseguró que ya tiene un 80 por ciento definido y la zona en la que menos problemas tiene, es la portería.

“Los arqueros han sido ejemplares, han convivido hasta siete porteros distintos. Hoy estoy muy tranquilo con esa posición. Ayer ponía cifras de un 80 por ciento de la lista final y, sin temor a equivocarme, donde menos problemas tengo es en la portería”, declaró “El Vasco” Aguirre en conferencia de prensa.

'El Vasco' se congratuló por la gira de la Selección Mexicana Cortesía Selección Mexicana

Tanto el duelo contra Panamá como el de Bolivia de este domingo, le ayudarán al timonel de México para elegir a los “más capaces”.

“Estoy contento con esta gira porque nos permiten elegir a los más capaces respecto a nuestro criterio”, indicó.

Algunos jugadores le han generado buenas dudas a 'El Vasco' Aguirre Cortesía Selección Mexicana

Para Javier Aguirre se ha cumplido el objetivo de observar a futbolistas que no había visto anteriormente, lo que le propició buenas dudas.

“Me han generado dudas buenas. De eso se trataba, de traer gente que no habíamos visto. Hay jugadores que me han sorprendido gratamente”, se sinceró.

‘EL VASCO’ BUSCA PONER EN DIFICULTADES A SUS JUGADORES

Javier ‘El Vasco’ Aguirre resaltó la intensidad del futbol sudamericano, lo que le ayudará al técnico a poner en dificultades a su equipo.

'El Vasco' busca poner en dificultad a sus jugadores Cortesía Selección Mexicana

“El futbol sudamericano es muy intenso. Los 90 minutos no dejan nada al azar. Eso es lo que quiero, poner en dificultades a mi equipo”, señaló, dejando en claro un duelo exigente ante Bolivia.