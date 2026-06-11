Julián Quiñones hace historia en el Mundial 2026 y es elegido Jugador del Partido en el México vs Sudáfrica

Julián Quiñones vivió una noche histórica en el Estadio Ciudad de México. El delantero fue reconocido como el Jugador del Partido tras liderar la victoria de México por 2-0 sobre Sudáfrica en el encuentro inaugural de la Copa del Mundo 2026.

El atacante nacido en Colombia y naturalizado mexicano abrió el camino del triunfo con un gol que desató la celebración de más de 80 mil aficionados. Quiñones aprovechó un error en la salida del conjunto africano, recuperó el balón y definió dentro del área para vencer al arquero rival y colocar el 1-0.

Su actuación fue determinante durante los 78 minutos que permaneció sobre el terreno de juego. Además del gol, registró 5 remates, completó 28 de 33 pases, generó 2 pases clave y realizó 5 entregas en el último tercio del campo. También destacó con un impecable 100 por ciento de efectividad en pases largos, completó cinco de sus seis intentos de regate y colaboró defensivamente con cuatro recuperaciones.

Quiñones reconocido por su labor en el ataque mexicano. Especial

Reconocido a nivel internacional

El reconocimiento al Jugador del Partido, patrocinado por Michelob Ultra, premió una actuación que confirmó el extraordinario momento que atraviesa el delantero. Quiñones llegó al Mundial como el máximo goleador de la temporada 2025-2026 de la liga saudí y trasladó ese olfato goleador al escenario más importante del futbol internacional.

Su anotación también tuvo un valor histórico. Quiñones se convirtió en apenas el segundo futbolista naturalizado en marcar un gol con la Selección Mexicana en una Copa del Mundo.

La actuación del delantero fue uno de los puntos más altos del equipo dirigido por Javier Aguirre, que arrancó su participación mundialista con una victoria convincente y con una de sus principales figuras respondiendo en el momento más importante.

México inició el Mundial 2026 con una celebración completa. Ganó, sumó sus primeros tres puntos y encontró en Julián Quiñones al protagonista de una noche que ya forma parte de la historia del futbol mexicano.