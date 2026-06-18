México es líder de Grupo por cuarta vez en los Mundiales; Javier Aguirre siempre presente

Por cuarta ocasión en la historia de los Mundiales, México terminó una Fase de Grupos como líder de su sector, sin embargo, en 1986 y 1994 fue eliminado en tanda de penales, mientras que en 2002 cayó de manera dolorosa ante Estados Unidos en Octavos de Final; Javier Aguirre siempre estuvo presente: jugador, Cuerpo Técnico y entrenador.

El Tri de Javier Aguirre impuso condiciones ante Sudáfrica y Corea del Sur para asegurar el primer lugar del Grupo A previo a enfrentarse contra Chequia en la cancha del Estadio Ciudad de México; es la primera vez en la historia que gana sus primeros dos compromisos sin recibir gol.

Los antecedentes dictan que en 1986, 1994 y 2002, el Tri logró terminar como líder de Grupo, estos son cada uno de sus antecedentes:

Mundial 1986: México líder con 5 puntos

En la segunda Copa Mundial de la FIFA celebrada en México, el Tri terminó en todo lo alto de su sector con 2 victorias y 1 empate en la Fase de Grupos, además de eliminar a Bulgaria en la siguiente ronda y quedarse en Cuartos de Final tras una fatídica tanda de penales:

México 2-1 Bélgica / Fase de Grupos – Estadio Azteca.

México 1-1 Paraguay / Fase de Grupos - Estadio Azteca.

México 1-0 Irak / Fase de Grupos - Estadio Azteca.

México 2-0 Bulgaria / Octavos de Final - Estadio Azteca.

México 0(1)-(4)0 Alemania Federal / Cuartos de Final - Estadio Universitario.

* Javier Aguirre fue parte del plantel como futbolista del Tri.

Javier Aguirre como jugador de la Selección Mexicana durante el Mundial de 1986. Mexsport

Mundial 1994: México líder tras histórico empate

En un sector que terminó con los cuatro combinados empatados en 4 puntos, el Tri aprovechó la cantidad de goles anotados (3) para apoderarse de la cima del sector, solo que sería eliminado rápidamente del torneo al caer –nuevamente- en una fatídica tanda de penales.

México 0-1 Noruega / Fase de Grupos – Memorial Stadium.

México 2-1 Irlanda / Fase de Grupos – Citrus Bowl.

México 1-1 Italia / / Fase de Grupos – Memorial Stadium.

México 1(1)-(3)1 Bulgaria / Octavos de Final - Giants Stadium.

* Javier Aguirre fue parte del Cuerpo Técnico orquestado por Miguel Mejía Barón.

Javier Aguirre siendo parte del Cuerpo Técnico de México durante el Mundial de 1994. Mexsport

Mundial 2002: La eliminación más dolorosa

Con 2 triunfos y 1 empate en la Primera Ronda de la justa veraniega, México fue líder en solitario con 7 puntos, sin embargo, sufrió una de las eliminaciones más dolorosas en la historia de los Mundiales al caer 0-2 frente a Estados Unidos en los Octavos de Final.

México 1-0 Croacia / Fase de Grupos – Estadio Gran Cisne.

México 2-1 Ecuador / Fase de Grupos – Estadio Miyagi.

México 1-1 Italia / Fase de Grupos – Estadio Gran Ojo.

México 0-2 Estados Unidos / Octavos de Final – Estadio Jeonju.

* Javier Aguirre vivió su primer Mundial como entrenador de la Selección Mexicana.

Javier Aguirre dirigiendo a México durante su primer Mundial como entrenador del Tri. Mexsport

Mundial 2026: ¿Líder con paso perfecto?

Por primera vez en la historia, México cuenta con la oportunidad de cerrar con paso perfecto la Fase de Grupos del Mundial 2026, certamen en el que tiene garantizada su localía en el Estadio Ciudad de México para la siguiente ronda, buscando mantener su invicto mundialista en el Coloso de Santa Úrsula y tratando de calificar hasta los Cuartos de Final:

México 2-0 Sudáfrica / Fase de Grupos, Estadio Ciudad de México.

México 1-0 Corea del Sur / Fase de Grupos, Estadio Guadalajara.

México Vs Chequia / Fase de Grupos, miércoles 24 de junio - Estadio Ciudad de México.

México Vs rival por definir / 16avos de final – martes 30 de junio – Estadio Ciudad de México.

* Javier Aguirre vivió su tercer Mundial como entrenador de la Selección Mexicana.

BFG