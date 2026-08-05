México clasifica al Mundial Sub-20 de Azerbaiyán y Uzbekistán 2027 

La Selección Mexicana Sub-20 logró el primero de dos objetivos: un lugar en el Mundial de la categoría Azerbaiyán y Uzbekistán 2027.

El equipo dirigido por Alex Diego lo consiguió tras imponerse a su similar de Panamá (3-0), en los cuartos de final, en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla.

Juan Echilvestre (34') se encargó de abrir el marcador en el primer tiempo. Aunque los mexicanos mantuvieron su dominio, los panameños resistieron.

Para la segunda parte cuando Panamá amenazaba con la igualada, la Selección Mexicana Sub-20 mostró su músculo con goleada. Hugo Camberos puso el 2-0, por la vía del penalti (56'). El jugador de las Chivas, uno de los más destacados del Campeonato de la Concacaf, dejó su lugar en la cancha, por molestias físicas. En su lugar ingresó Diego Reyes, americanista que actualmente juega a préstamo en el Flamengo de Brasil.

Luis Gamboa tuvo la oportunidad de adjudicarse el tercer gol, pero el delantero del Atlas no finiquitó un pase al área de manera efectiva. Quien sí estuvo fino en la puntería fue Yohan Orozco, autor del 3-0 (75').

Panamá terminó por hundirse con la roja directa de Gino Sasso (81'), por lo que el cuarto gol fue inevitable. Diego Ramírez, delantero procedente de los Tigres, el encargado del cerrojo (87').

El duelo fue contemplado en un palco del Cuauhtémoc por el cuerpo técnico de la Selección Mexicana mayor, encabezado por Rafael Márquez.

De esta manera y con el boleto asegurado al Mundial juvenil por clasificarse a las semifinales del Campeonato Sub-20, México se enfoca en el segundo objetivo: el pase a los Juegos Olímpico de Los Ángeles 2028.

En las semifinales, a disputarse el próximo viernes en el Estadio Banorte (Ciudad de México), México se enfrentará a Canadá, mientras que Estados Unidos hará lo propio contra Costa Rica.

Cabe recordar que el Premundia Sub-20 de la Concacaf otorga solamente un boleto a los Olímpicos; Estados Unidos ya está clasificado por ser anfitrión.