Chivas cae en muerte súbita en la Leagues Cup ante el LAFC  tras un empate intenso en Los Ángeles

La noche de Los Ángeles terminó con la tensión de un partido que no quiso despedirse después de 90 minutos. Chivas resistió, reaccionó y llevó a LAFC hasta el límite, pero la definición desde los 11 pasos le negó el punto extra en la Leagues Cup. El equipo de Gabriel Milito igualó 1-1 en tiempo regular y cayó 5-4 en una tanda de penales que se extendió hasta la muerte súbita.

El momento decisivo de la noche en el sur de California llegó cuando Thomas Hasal detuvo el penal de Luis Romo. La puerta quedó abierta para LAFC y Jude Terry no falló. Su disparo definitivo selló el triunfo 5-4 en la tanda y le entregó al conjunto angelino el punto adicional.

Chivas se marchó de Los Ángeles con una sensación doble al haber competido de igual a igual contra uno de los equipos más poderosos de la MLS, pero también con la frustración de haber dejado escapar una ventaja en una definición donde cada detalle pesa.

La Leagues Cup apenas comienza y el Guadalajara todavía tiene camino por recorrer en la fase inicial. Esta vez no hubo derrota en los 90 minutos, pero los penales dejaron a LAFC con la recompensa completa de una noche que terminó escrita desde los once pasos.

Desarrollo del partido

El Guadalajara encontró en Raúl Rangel una figura durante varios momentos del encuentro. El arquero mexicano sostuvo al equipo cuando LAFC aceleró con sus hombres más peligrosos, mientras el Rebaño respondió con personalidad en un estadio que recibió uno de los duelos más esperados de la primera fase del torneo entre Liga MX y MLS.

LAFC tomó la iniciativa desde los primeros minutos. El equipo angelino buscó aprovechar la velocidad por las bandas y encontró espacios para acercarse al área rojiblanca. Denis Bouanga fue la amenaza constante y terminó siendo el encargado de abrir el marcador al minuto 34.

La jugada nació desde la creatividad de David Martínez, quien encontró al atacante gabonés dentro del área. Bouanga definió con pierna derecha hacia la zona inferior izquierda de la portería para vencer a Rangel y colocar el 1-0 que parecía encaminar el partido para los locales.

Chivas no perdió el orden. La respuesta llegó apenas unos minutos después con una jugada que mostró una de las virtudes que buscó imponer Milito: circulación rápida y llegada con varios futbolistas al último tercio del campo.

El empate del Piojo Alvarado

Al minuto 38, Bryan González encontró a Roberto Alvarado dentro del área. El “Piojo” controló la pelota y sacó un disparo de pierna izquierda para colocarla en la esquina inferior derecha del arco defendido por Thomas Hasal. El empate devolvió al Guadalajara a un partido que parecía inclinarse hacia LAFC.

La segunda mitad se convirtió en un intercambio de golpes. Ambos equipos tuvieron oportunidades para quedarse con la victoria, pero los arqueros evitaron que el marcador cambiara.

Rangel apareció primero ante un intento de Son Heung-min, quien buscó sorprender con un disparo de bajo peligro estadístico, pero que exigió concentración al guardameta rojiblanco. Después, David Martínez probó desde fuera del área y nuevamente encontró la respuesta del portero mexicano.

Chivas también tuvo sus momentos. Efraín Álvarez buscó sorprender desde media distancia, aunque sus disparos no encontraron dirección de portería. Más tarde, Fernando González estuvo cerca de convertirse en héroe cuando conectó un remate que terminó impactando en el travesaño de LAFC.

LAFC tuvo oportunidades con David Martínez, mientras el Rebaño encontró una de sus mejores ocasiones en la cabeza de Ricardo Marín. El delantero mexicano conectó un remate dentro del área, pero Thomas Hasal apareció con una atajada determinante para evitar la caída de su equipo.

Con el 1-1 después de los 90 minutos, el reglamento de la Leagues Cup llevó la definición al punto penal para repartir el punto extra. Ahí comenzó otro partido, uno que perdió el Guadalajara.