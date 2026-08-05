Miércoles 5 de agosto: Así quedó el medallero de los Juegos Centroamericanos 2026

La jornada de este miércoles 5 de agosto dejó una nueva cosecha de medallas para México en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. La delegación nacional se mantiene en la cima del medallero y ya duplica la cantidad de oros de Colombia, su más cercano perseguidor en la clasificación general.

Durante la jornada, México consiguió 36 medallas: 16 de oro, siete de plata y 13 de bronce. Con estos resultados, la delegación mexicana alcanzó las 314 preseas totales en la justa centrocaribeña, de las cuales 139 son de oro, 91 de plata y 84 de bronce.

Las medallas mexicanas se repartieron entre atletismo, canotaje de velocidad, ecuestre, esgrima, gimnasia artística, karate, levantamiento de pesas, natación artística, pentatlón moderno, skateboarding, squash, tenis de mesa y tiro deportivo.

Gibran Zea ganó bronce en esgrima. Adrian Macias/Mexsport

Las medallas de México del miércoles 5 de agosto

Atletismo

400 metros masculino: Luis Avilés, plata

1500 metros femenil: Lorena Rangel, bronce

1500 metros masculino: Eduardo Herrera, oro | Ryan Adams, plata

Lanzamiento de martillo masculino: Diego del Real, bronce

Canotaje de velocidad

C2 500 metros femenil: Ximena Aparicio Velázquez y Cecilia Martínez González, bronce

Ecuestre

Salto por equipos: México, plata

Esgrima

Sable individual masculino: Brando Romo, oro | Gibrán Zea, bronce

Espada individual femenil: Frania Tejeda, oro | María Ramírez, bronce

Gibran Zea ganó bronce en esgrima. Adrian Macias/Mexsport

Gimnasia artística

Barras asimétricas: Victoria Fernanda Mata Montemayor, oro

Salto: Natalia Isabel Escalera Cárdenas, oro | Victoria Fernanda Mata Montemayor, plata

Caballo con arzones: Juan Pablo Porras Escatel, bronce

Natalia Escalera logró oro y plata- Adrian Macias/Mexsport

Karate

Kumite +50 kg femenil: Katia Salcido, bronce

Kumite +84 kg masculino: Pablo Benavides, bronce

Levantamiento de pesas

53 kg envión femenil: Andrea de la Herrán, oro

53 kg arranque femenil: Andrea de la Herrán, oro

Natación artística

Solo técnico femenil: Camila Argumedo, oro

Solo técnico masculino: Diego Villalobos, plata

Equipo mixto técnico: México, oro

Pentatlón moderno

Individual femenil: Catherine Mayran Oliver, plata

Individual varonil: Duilio Carrillo, oro | Manuel Padilla, plata

Manuel Padilla fue plata en pentatlón moderno. Jorge Martinez/Mexsport

Skateboarding

Street femenil: Geraldine Sánchez, plata

Street masculino: Brayan Coria, bronce

Squash

Dobles mixto: Alfredo Ávila y Luz López, oro

Dobles masculino: César Salazar y Leonel Cárdenas, bronce

Tenis de mesa

Dobles mixto: Rogelio Castro y Arantxa Cossio, bronce

Tiro deportivo

Rifle de aire 10 metros femenil: Goretti Zumaya Flores, oro | Eréndira Barba Guillén, bronce

Rifle de aire 10 metros varonil: Edson Ramírez Ramos, oro

Rifle de aire 10 metros por equipos masculino: México, oro

Rifle de aire 10 metros por equipos femenil: México, oro

Pistola 25 metros femenil: Elba Vega López, oro | Andrea Ibarra Miranda, bronce

Plata para México en pentatlón moderno. Instagram: @cmteolimpicomex

México mantiene el liderato del medallero de Santo Domingo 2026

Con las 36 medallas conseguidas durante la jornada, México llegó a 314 preseas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

La delegación nacional suma 139 medallas de oro, 91 de plata y 84 de bronce y se mantiene en la primera posición de la clasificación general, lugar que ocupa desde el primer día de competencia.

Colombia permanece en el segundo puesto con 69 oros, 76 platas y 62 bronces para un total de 207 medallas. México ya supera por 70 oros a la delegación colombiana.

Cuba ocupa la tercera posición por cantidad de medallas de oro con 38, seguida de Venezuela con 25 y República Dominicana con 24.

Así quedó el medallero después de la jornada del miércoles 5 de agosto:

México: 139 oros | 91 platas | 84 bronces | 314 medallas Colombia: 69 oros | 76 platas | 62 bronces | 207 medallas Cuba: 38 oros | 33 platas | 43 bronces | 114 medallas Venezuela: 25 oros | 48 platas | 77 bronces | 150 medallas República Dominicana: 24 oros | 21 platas | 53 bronces | 98 medallas Puerto Rico: 23 oros | 28 platas | 37 bronces | 88 medallas Guatemala: 14 oros | 26 platas | 32 bronces | 72 medallas El Salvador: 6 oros | 4 platas | 11 bronces | 21 medallas Costa Rica: 5 oros | 5 platas | 13 bronces | 23 medallas Trinidad y Tobago: 5 oros | 4 platas | 8 bronces | 17 medallas Panamá: 3 oros | 6 platas | 6 bronces | 15 medallas Guyana: 3 oros | 1 plata | 2 bronces | 6 medallas Guadalupe: 2 oros | 0 platas | 3 bronces | 5 medallas Barbados: 1 oro | 5 platas | 1 bronce | 7 medallas Honduras: 1 oro | 4 platas | 4 bronces | 9 medallas Jamaica: 1 oro | 2 platas | 6 bronces | 9 medallas Haití: 1 oro | 1 plata | 2 bronces | 4 medallas Nicaragua: 0 oros | 2 platas | 3 bronces | 5 medallas Bermudas: 0 oros | 1 plata | 2 bronces | 3 medallas Islas Vírgenes de Estados Unidos: 0 oros | 1 plata | 1 bronce | 2 medallas Bahamas: 0 oros | 1 plata | 0 bronces | 1 medalla Aruba: 0 oros | 0 platas | 4 bronces | 4 medallas

=23. Belice: 0 oros | 0 platas | 1 bronce | 1 medalla

=23. Islas Caimán: 0 oros | 0 platas | 1 bronce | 1 medalla

=23. San Vicente y las Granadinas: 0 oros | 0 platas | 1 bronce | 1 medalla

Con 139 medallas de oro y 314 preseas totales, México cerró el miércoles nuevamente en lo más alto del medallero de Santo Domingo 2026 y con una ventaja de 70 oros sobre Colombia.