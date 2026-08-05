Miércoles 5 de agosto: Así quedó el medallero de los Juegos Centroamericanos 2026
México conquistó 36 medallas durante la jornada del miércoles 5 de agosto y llegó a 314 preseas en Santo Domingo 2026; la delegación nacional suma 139 oros y mantiene una ventaja de 70 sobre Colombia en la cima del medallero
La jornada de este miércoles 5 de agosto dejó una nueva cosecha de medallas para México en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. La delegación nacional se mantiene en la cima del medallero y ya duplica la cantidad de oros de Colombia, su más cercano perseguidor en la clasificación general.
Durante la jornada, México consiguió 36 medallas: 16 de oro, siete de plata y 13 de bronce. Con estos resultados, la delegación mexicana alcanzó las 314 preseas totales en la justa centrocaribeña, de las cuales 139 son de oro, 91 de plata y 84 de bronce.
Las medallas mexicanas se repartieron entre atletismo, canotaje de velocidad, ecuestre, esgrima, gimnasia artística, karate, levantamiento de pesas, natación artística, pentatlón moderno, skateboarding, squash, tenis de mesa y tiro deportivo.
Las medallas de México del miércoles 5 de agosto
Atletismo
400 metros masculino: Luis Avilés, plata
1500 metros femenil: Lorena Rangel, bronce
1500 metros masculino: Eduardo Herrera, oro | Ryan Adams, plata
Lanzamiento de martillo masculino: Diego del Real, bronce
Canotaje de velocidad
C2 500 metros femenil: Ximena Aparicio Velázquez y Cecilia Martínez González, bronce
Ecuestre
Salto por equipos: México, plata
Esgrima
Sable individual masculino: Brando Romo, oro | Gibrán Zea, bronce
Espada individual femenil: Frania Tejeda, oro | María Ramírez, bronce
Gimnasia artística
Barras asimétricas: Victoria Fernanda Mata Montemayor, oro
Salto: Natalia Isabel Escalera Cárdenas, oro | Victoria Fernanda Mata Montemayor, plata
Caballo con arzones: Juan Pablo Porras Escatel, bronce
Karate
Kumite +50 kg femenil: Katia Salcido, bronce
Kumite +84 kg masculino: Pablo Benavides, bronce
Levantamiento de pesas
53 kg envión femenil: Andrea de la Herrán, oro
53 kg arranque femenil: Andrea de la Herrán, oro
Natación artística
Solo técnico femenil: Camila Argumedo, oro
Solo técnico masculino: Diego Villalobos, plata
Equipo mixto técnico: México, oro
Pentatlón moderno
Individual femenil: Catherine Mayran Oliver, plata
Individual varonil: Duilio Carrillo, oro | Manuel Padilla, plata
Skateboarding
Street femenil: Geraldine Sánchez, plata
Street masculino: Brayan Coria, bronce
Squash
Dobles mixto: Alfredo Ávila y Luz López, oro
Dobles masculino: César Salazar y Leonel Cárdenas, bronce
Tenis de mesa
Dobles mixto: Rogelio Castro y Arantxa Cossio, bronce
Tiro deportivo
Rifle de aire 10 metros femenil: Goretti Zumaya Flores, oro | Eréndira Barba Guillén, bronce
Rifle de aire 10 metros varonil: Edson Ramírez Ramos, oro
Rifle de aire 10 metros por equipos masculino: México, oro
Rifle de aire 10 metros por equipos femenil: México, oro
Pistola 25 metros femenil: Elba Vega López, oro | Andrea Ibarra Miranda, bronce
México mantiene el liderato del medallero de Santo Domingo 2026
Con las 36 medallas conseguidas durante la jornada, México llegó a 314 preseas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.
La delegación nacional suma 139 medallas de oro, 91 de plata y 84 de bronce y se mantiene en la primera posición de la clasificación general, lugar que ocupa desde el primer día de competencia.
Colombia permanece en el segundo puesto con 69 oros, 76 platas y 62 bronces para un total de 207 medallas. México ya supera por 70 oros a la delegación colombiana.
Cuba ocupa la tercera posición por cantidad de medallas de oro con 38, seguida de Venezuela con 25 y República Dominicana con 24.
Así quedó el medallero después de la jornada del miércoles 5 de agosto:
- México: 139 oros | 91 platas | 84 bronces | 314 medallas
- Colombia: 69 oros | 76 platas | 62 bronces | 207 medallas
- Cuba: 38 oros | 33 platas | 43 bronces | 114 medallas
- Venezuela: 25 oros | 48 platas | 77 bronces | 150 medallas
- República Dominicana: 24 oros | 21 platas | 53 bronces | 98 medallas
- Puerto Rico: 23 oros | 28 platas | 37 bronces | 88 medallas
- Guatemala: 14 oros | 26 platas | 32 bronces | 72 medallas
- El Salvador: 6 oros | 4 platas | 11 bronces | 21 medallas
- Costa Rica: 5 oros | 5 platas | 13 bronces | 23 medallas
- Trinidad y Tobago: 5 oros | 4 platas | 8 bronces | 17 medallas
- Panamá: 3 oros | 6 platas | 6 bronces | 15 medallas
- Guyana: 3 oros | 1 plata | 2 bronces | 6 medallas
- Guadalupe: 2 oros | 0 platas | 3 bronces | 5 medallas
- Barbados: 1 oro | 5 platas | 1 bronce | 7 medallas
- Honduras: 1 oro | 4 platas | 4 bronces | 9 medallas
- Jamaica: 1 oro | 2 platas | 6 bronces | 9 medallas
- Haití: 1 oro | 1 plata | 2 bronces | 4 medallas
- Nicaragua: 0 oros | 2 platas | 3 bronces | 5 medallas
- Bermudas: 0 oros | 1 plata | 2 bronces | 3 medallas
- Islas Vírgenes de Estados Unidos: 0 oros | 1 plata | 1 bronce | 2 medallas
- Bahamas: 0 oros | 1 plata | 0 bronces | 1 medalla
- Aruba: 0 oros | 0 platas | 4 bronces | 4 medallas
=23. Belice: 0 oros | 0 platas | 1 bronce | 1 medalla
=23. Islas Caimán: 0 oros | 0 platas | 1 bronce | 1 medalla
=23. San Vicente y las Granadinas: 0 oros | 0 platas | 1 bronce | 1 medalla
Con 139 medallas de oro y 314 preseas totales, México cerró el miércoles nuevamente en lo más alto del medallero de Santo Domingo 2026 y con una ventaja de 70 oros sobre Colombia.