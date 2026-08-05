Toluca salva el orgullo de México en la Leagues Cup; Messi rompe récord con doblete ante San Luis

La Leagues Cup abrió sus puertas en México con una escena que contrastó con el resto de la jornada. Mientras múltiples equipos de la Liga MX tropezaron ante representantes de la MLS, el Toluca apareció en el Estadio Nemesio Diez para recordarle al torneo que el futbol mexicano también tiene argumentos para competir.

Los Diablos Rojos fueron los grandes protagonistas al estrenar el certamen en territorio mexicano. En La Bombonera, Toluca mostró la jerarquía del campeón y goleó 3-0 al Seattle Sounders, un resultado que pudo ser todavía más amplio de no ser por las constantes intervenciones del portero Stefan Frei.

El equipo dirigido por Antonio Mohamed fue superior desde el silbatazo inicial. La presión alta, el dominio de la pelota y la capacidad para encontrar espacios hicieron que Seattle pasara largos minutos defendiendo cerca de su área. El marcador terminó siendo corto respecto a la cantidad de oportunidades que generaron los locales.

Jesús Gallardo fue el encargado de abrir la noche histórica. El lateral apareció en un tiro de esquina y conectó un remate de cabeza para vencer a Frei y darle ventaja a los escarlatas.

La segunda anotación llegó gracias a Helinho. El brasileño ingresó para darle mayor profundidad al ataque y respondió con una jugada dentro del área, donde aprovechó un rebote para colocar el 2-0 que terminó por sentenciar el encuentro.

El cierre tuvo un significado especial para Federico Viñas. El delantero uruguayo, uno de los refuerzos del Toluca, buscó el gol desde su ingreso y encontró la recompensa en el último minuto con un cabezazo tras un centro al área para firmar su primer tanto con la camiseta de los Diablos.

La noche también tuvo un episodio inesperado. Al minuto 20 del primer tiempo, una falla eléctrica obligó a detener el partido en el Nemesio Diez. Las luminarias comenzaron a presentar intermitencias hasta que una parte importante del sistema de iluminación dejó de funcionar. Después de varios minutos, el encuentro pudo reanudarse.

Seattle tuvo pocas respuestas ofensivas y dependió completamente de su arquero. Stefan Frei evitó una derrota más dolorosa con varias atajadas de alto nivel y terminó como el jugador más destacado del conjunto estadounidense. León también responde fuera de casa

Toluca da la cara por México. Brandon

Otra alegría mexicana

La otra alegría mexicana llegó desde Estados Unidos. León consiguió una victoria importante al derrotar 1-0 al Nashville SC en condición de visitante.

La Fiera disputó un partido cerrado, con pocas oportunidades claras, pero encontró el premio en la recta final. Daniel Arcila apareció al minuto 79 para marcar el único gol del encuentro y darle tres puntos fundamentales al conjunto mexicano.

El triunfo de León tuvo un valor especial porque llegó en una cancha complicada y ante un equipo de la MLS que intentó imponer condiciones durante varios momentos del partido.

Con Toluca y León como ganadores, la Liga MX logró equilibrar una jornada que comenzó complicada.

Messi vuelve a escribir historia

En Miami, Lionel Messi volvió a demostrar por qué es la figura más importante de la Leagues Cup desde su llegada al futbol estadounidense.

Inter Miami derrotó 4-2 al Atlético de San Luis en un partido donde el argentino fue protagonista absoluto. Messi marcó dos goles y aportó una asistencia para liderar la remontada del conjunto de Florida.

Su actuación además tuvo un premio histórico. Con sus dos anotaciones llegó a 14 goles en la Leagues Cup y se convirtió en el máximo goleador en la historia del torneo.

Messi ha convertido la competencia en uno de sus escenarios favoritos desde que apareció en Estados Unidos. Su presencia no solamente cambió la dimensión comercial del certamen, también transformó los registros individuales de una competición que apenas tiene unas cuantas ediciones. Jornada complicada para otros mexicanos

No todos tuvieron la misma suerte. Monterrey cayó 2-1 ante Orlando City en un partido donde el equipo de la MLS aprovechó sus oportunidades.

Querétaro perdió 2-0 frente al FC Dallas, mientras Chivas debutó con empate sin goles ante LAFC en Los Ángeles y posteriormente perdió en la tanda de penales.

Guadalajara pierde en muerte súbita

El Guadalajara tuvo un partido cerrado, con pocas opciones de gol y terminó pagando la falta de contundencia desde los once pasos.

El balance final de la jornada dejó dos triunfos, tres derrotas y un empate sin punto exta. Lo que viene para el jueves

Chivas cae en penales Jose Hernandez

Partidos para hoy

New York City FC vs Santos Laguna

Philadelphia Union vs Cruz Azul

Chicago Fire vs Necaxa

Austin FC vs Xolos de Tijuana

San Diego FC vs América (Estadio Banorte)