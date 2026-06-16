México busca otro golpe ante Corea del Sur; la historia juega a favor del Tri

El pasado parece darle un espaldarazo a México. Su suerte se la juega este jueves ante Corea del Sur, donde un resultado positivo prácticamente le permitiría cumplir el pronóstico de terminar como líder de grupo, mientras que un empate lo pondría en serios predicamentos para seguir su ruta rumbo al Estadio Ciudad de México.

El Tri mira con optimismo a su siguiente rival por las estadísticas históricas, aunque al mismo tiempo existe una gran preocupación por la velocidad y la fortaleza física de los asiáticos.

En Francia 1998, México volvió a disputar un Mundial en Europa, algo que no ocurría desde 1966. Por distintas circunstancias se perdió los torneos de Alemania 1974, España 1982 e Italia 1990, por lo que regresar al Viejo Continente tenía un significado especial.

¿Cómo le va a México ante Corea?

Y fue precisamente ante Corea del Sur cuando México consiguió su primera victoria mundialista en Europa: un 3-1 con dos goles inolvidables de Luis Hernández y otro más de Ricardo Peláez.

También fue la presentación ante el mundo de la Cuauhteminha. La jugada creada por Cuauhtémoc Blanco causó conmoción internacional. Aquella cabriola en la que sujetaba el balón entre ambos pies para saltar con él fue incluso analizada por la FIFA para determinar si era legal o constituía una retención de balón.

Cuauhtémoc Blanco se inventó una jugada extraña y rara Mexsport

Aprobada por los reglamentos, Cuauhtémoc la utilizó con desparpajo precisamente frente a los coreanos.

Victoria mexicana en Rusia 2018 sobre los coreanos

Años después, en Rusia 2018, la Selección Mexicana llegó llena de confianza tras derrotar al entonces campeón del mundo, Alemania. La inercia positiva continuó con una victoria de 2-1 sobre Corea del Sur gracias a los goles de Carlos Vela y Javier Chicharito Hernández.

El gol de Carlos Vela ante Corea en Rusia 2018 fue de penal. Reuters

Por los asiáticos descontó Son Heung-min, quien curiosamente volverá a encontrarse con el Tri.

El recuerdo es todavía más grato para México, porque en aquel Mundial también le debe parte de su clasificación a los coreanos. El equipo dirigido por Juan Carlos Osorio fue goleado 3-0 por Suecia en el último partido de la fase de grupos y quedó a expensas de lo que ocurriera en el otro encuentro.

Entonces llegó el milagro: Corea del Sur derrotó a Alemania con goles en los minutos 93 y 96, resultado que permitió al Tri avanzar a los octavos de final.