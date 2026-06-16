Mundial 2026: La madre de Vozinha predijo el 'muro' del portero de Cabo Verde ante España

El portero de Cabo Verde, Vozinha, protagonizó una de las hazañas más increíbles del Mundial 2026, dejando su portería a cero frente a la poderosa Selección de España en su debut. Mientras el mundo del futbol se sorprendía por la resistencia de la nación insular, hubo una persona que mantuvo una fe: Ana Candida Évora, su madre.

Un día antes del encuentro, Ana Candida Évora predijo en la televisión estatal que ningún balón entraría en la portería de su hijo. Y acertó. "Dije que ningún balón entraría en su portería, y eso fue exactamente lo que pasó", relató la limpiadora de 59 años, orgullosa de su hijo, Josimar Dias, conocido futbolísticamente como Vozinha.

Es un gran portero. Estoy muy orgullosa de ser la madre de Vozinha, y espero que siga atajando todos los balones ‌que le lleguen".

El dibujo es autoría de uno de los sorbrinos del héroe de Cabo Verde. Reuters

Sin embargo, el emotivo momento tras el silbatazo final en Atlanta estuvo marcado por las lágrimas. A sus 40 años, el guardameta no pudo contener la emoción al saber que su madre no estaba en las gradas. El motivo fue sino una barrera burocrática: Cabo Verde fue incluido en una lista de países cuyos ciudadanos debían depositar fianzas de hasta 15 mil dólares para ingresar a Estados Unidos, una medida del Gobierno de Trump que, aunque se suavizó recientemente para los poseedores de entradas, llegó demasiado tarde para evitar que los elevados costos y la incertidumbre disuadieran a Évora.

Mario Semedo, presidente de la federación nacional de futbol, explicó que la situación fue doblemente complicada: "No es fácil para un residente de Cabo Verde viajar a un Mundial. Los boletos de avión, el alojamiento y las entradas suponen unos costos considerables". Ante esta injusticia emocional, el líder demócrata de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, alzó la voz: "Ninguna madre debería perderse la oportunidad de ver a su hijo hacer historia", relató en redes sociales, instando al secretario de Estado, Marco Rubio, a facilitar el viaje de Évora para el próximo partido.

Vozinha, en el corazón de su gente. Reuters

Pese a la distancia, el impacto de Vozinha —que detuvo 27 disparos contra una España que dominó el 75% de la posesión— fue, literalmente, mundial. Su hermano, Davidson Évora, resumió el sentir de todo un pueblo: "Su actuación fue maravillosa, espectacular. Consiguió hacer feliz a toda una nación".