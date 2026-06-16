Le llueve a la Selección Mexicana en su entrenamiento. El Vasco Aguirre esconde sus cambios

Salió la Selección Mexicana a entrenar bajo un esplendoroso sol en sus instalaciones del Centro de Alto Rendimiento, al sur de la Ciudad de México, prácticamente al límite con el estado de Morelos.

Todo marchaba bien, risas y diversiones entre los jugadores que mostraron un ambiente distendido y plácido. Mientras jugadores como Gil Mora y Roberto Alvardo peloteaban, del otro extremo los arqueros seguían su rutina normal bajo la supervisión de Joseba Ituarte.

Cuando el silbatazo de Aguirre se oyó vino el grito de hacer el corro. "A ver a que hora cabrones", les dijo a los porteros que faltaban por sumarse al grupo que en el centro del campo se reunió para hacer el ejercició de presión, el 'Torito' como se le conoce al pressing para recuperar la bola.

¿Quién será el portero ante Corea?

Corrió Memo Ochoa, Carlos Acevedo y Raúl Tala Rangel a unirse y fue cuando el sol esplendoroso se apagó. La lluvía intempestiva comenzó a arreciar durante la sesión de entrenamiento.

Los jugadores mostraron buena actitud este martes Hugo Sánchez

Para el interescuadras no pudo esperar el Vasco Javier Aguirre pues justo este martes tiene el calendario apretado, ya que el equipo mexicano sale de viaje a su segunda sede, Guadalajara, para el partido ante Corea del Sur.

Algunos medios asiáticos reportaron la práctica del Tri, enfrentados a cara y cuerpo con su selección que ha cerrado las puertas en Guadalajara.

En Ciudad de México, las puertas se cerraron para que el equipo mexicano trabajara a tope en la estrategia con la formación que ocupará el Vasco en total sigilo y secreto.

Toni Amor en medio de Brian Gutiérrez y Raúl Jiménez Hugo Sánchez

Aún falta por determinar si en la portería continúa Raúl Tala Rangel u optan por Guillermo Ochoa. Lo mismo sucede con la lateral derecha con Israel Reyes quien saldría por Jorge Sánchez y en el medio campo el movimiento de Gil Mora en lugar de Brian Gutiérrez para dar más verticalidad ofensiva al equipo.