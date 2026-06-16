Así podrás llegar al Estadio CDMX para el partido Uzbekistán vs Colombia del 17 de junio

El secretario de Movilidad de la Ciudad de México, Héctor Ulises García Nieto detalló en conferencia de prensa cuál será el Plan General de Movilidad para el partido de Uzbekistán contra Colombia que se realizará en el Estadio Ciudad de México mañana 17 de junio, señaló que se desplegará un operativo especial de transporte para facilitar la llegada y salida de los aficionados al estadio.

Omar García Harfuch reconoció las cualidades del personal desplegado y agradeció a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, en un mensaje en su cuenta de X. Foto: Cuartoscuro

El servicio de transporte comenzará a operar desde las 2 de la tarde. Las puertas del estadio abrirán a las 4 de la tarde, es decir, cuatro horas antes del silbatazo inicial programado para las 8 de la noche. La recomendación es llegar con anticipación, ya que habrá filtros de seguridad, revisiones de acceso y diversas restricciones viales en los alrededores de Santa Úrsula Coapa.

Tren Ligero

Para facilitar la llegada de los aficionados al estadio, el Tren Ligero tendrá una operación especial. Quienes lleguen en la Línea 2 del Metro hasta Tasqueña podrán abordar trenes directos hacia la estación Estadio Azteca, sin detenerse en ninguna estación intermedia, lo que permitirá un traslado más rápido. Al mismo tiempo seguirá funcionando el servicio normal hacia Xochimilco, aunque con ajustes durante el operativo. Además, en Tasqueña habrá personal de FIFA realizando filtros y revisiones previas para agilizar el acceso de los asistentes una vez que lleguen al estadio.

Tren ligero en Xochimilco. Cuartoscuro

Circuitos de apoyo

Así serán los circuitos de apoyo que se habilitarán para acercar a los aficionados a la zona de Santa Úrsula y Santo Tomás, la idea es que, una vez que llegues a alguno de los principales puntos de conexión de la ciudad, puedas abordar servicios especiales de Trolebús que te acerquen al estadio. Por ejemplo, quienes lleguen por la Línea 2 del Metro hasta Tasqueña podrán enlazarse con el Trolebús Ruta 12 rumbo a Santa Úrsula y Santo Tomás. De igual forma, quienes vengan por la Línea 3 del Metro y bajen en Universidad tendrán conexión mediante el Trolebús Ruta 14.

Transporte al Estadio CDMX Especial

También se contempla un circuito para quienes lleguen por la Línea 1 del Metrobús hasta Perisur, desde donde podrán tomar unidades de apoyo que los acerquen a la zona del estadio.

Metrobús

Los aficionados también pueden utilizar el Metrobús y otros servicios especiales.

Por un lado, quienes lleguen por la Línea 5 del Metrobús podrán bajar en Cañaverales y ahí conectar con un servicio especial que los llevará hacia la zona de Paseo Acoxpa, uno de los accesos más cercanos al operativo del estadio.

Además, para quienes vengan desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, tanto de la Terminal 1 como de la Terminal 2, habrá una ruta especial hacia Palacio de los Deportes, donde podrán enlazarse con transporte de apoyo rumbo a Santa Úrsula y Santo Tomás.

Servicios Park & Ride

Quienes utilicen el esquema Park & Ride podrán dejar su vehículo en alguno de los estacionamientos remotos autorizados y trasladarse con tiempo hacia la zona del inmueble.

Una vez concluido el encuentro, el servicio seguirá funcionando para apoyar el regreso de los asistentes y concluirá operaciones a las 00:00 horas del 18 de junio, es decir habrá una ventana de varias horas para desalojar la zona y regresar a los estacionamientos remotos.

Park & Ride cuesta 500 pesos

El operativo de movilidad incluirá autobuses eléctricos hacia el estadio Generada por IA

El programa Park & Ride implementado por el Gobierno de la Ciudad de México para el evento masivo operará así: La idea es que los aficionados dejen su vehículo en un estacionamiento remoto y desde ahí tomen transporte especial hacia la zona del estadio.

El servicio tiene un costo único de 500 pesos por vehículo.

El pago se realiza exclusivamente con la Tarjeta de Movilidad Integrada (Tarjeta MI).

El servicio incluye ida y vuelta.

Los estacionamientos habilitados son:

Campo Marte

Salida: Auditorio Nacional.

Llegada: Andén A del CETRAM Huipulco.

Centro Comercial Santa Fe

Salida: Santa Fe.

Llegada: Andén B del CETRAM Huipulco.

Six Flags

Salida: Estacionamiento de Six Flags.

Llegada: Andén C del CETRAM Huipulco.

Parque Ecológico Xochimilco

Salida: Parque Ecológico Xochimilco.

Llegada: Andén D del CETRAM Huipulco.

Plaza Carso

Salida: Plaza Carso.

Llegada: Ruta hacia Santo Tomás–Santa Úrsula.

Además, el horario del servicio contempla operación desde varias horas antes del evento y hasta aproximadamente dos horas después de su conclusión.

La intención principal es reducir el tráfico en Santa Úrsula Coapa y evitar que los asistentes intenten llegar en automóvil hasta el estadio, lo cual ya se sabe NO es posible.

Servicios de Taxis

El secretario detalló cómo funcionarán los taxis y servicios de aplicación (Uber, DiDi, Cabify, etc.) durante los eventos masivos en la zona de Santa Úrsula.

Como se sabe no se podrá pedir ni abordar un vehículo de aplicación en cualquier punto cercano al estadio. Para evitar congestionamientos, se definen zonas específicas donde los usuarios podrán subir o bajar de los vehículos.

Los puntos autorizados son:

Viaducto Tlalpan y Acoxpa.

Renato Leduc y Anillo Periférico.

Avenida Acoxpa y Calzada Acoxpa.

Boulevard Gran Sur y Avenida del Imán.

Acoxpa y División del Norte.

Las aplicaciones de transporte tendrán una restricción digital alrededor del estadio y sus alrededores. Es decir, si intentas pedir un Uber o DiDi dentro del perímetro restringido, la aplicación te enviará a alguno de estos puntos autorizados para abordar el vehículo.

Estos puntos fueron elegidos porque se encuentran sobre avenidas amplias como Tlalpan, Acoxpa, Periférico, División del Norte y Avenida del Imán, donde es más fácil realizar ascensos y descensos sin afectar tanto la circulación.

Bicis y scooters

También existen opciones para llegar o salir del estadio utilizando bicicletas y scooters públicos, principalmente a través del sistema Ecobici.

Bicis y scooters

Para ello se instalarán 5 puntos especiales en los alrededores de la zona de Santa Úrsula y Calzada de Tlalpan. Algunos estarán habilitados antes del partido para facilitar la llegada de los aficionados y otros funcionarán después del encuentro para apoyar la salida.

Entre los puntos que se mencionan están Héroes del 47, Anillo de Circunvalación, Viaducto Tlalpan, Skate Park Los Multis y General Anaya, ubicados estratégicamente sobre Calzada de Tlalpan y zonas cercanas al Tren Ligero.

El acceso al servicio será mediante la membresía de Ecobici. Los usuarios deberán descargar la aplicación, registrarse, elegir un plan, dar de alta una tarjeta de pago y activar el servicio para poder utilizar las bicicletas disponibles.