La mexicana que alimenta a campeones en Europa: así llegó Elisa Ceñal del futbol femenil mexicano al título con Aston Villa

Aston Villa conquistó la UEFA Europa League con una mexicana detrás del rendimiento del plantel. Elisa Ceñal, nutrióloga nacida en Ciudad de México, se convirtió en la primera mujer en ocupar ese cargo en el club inglés y hoy forma parte de una historia inédita para el futbol mexicano en la Premier League.

Durante décadas, México exportó futbolistas a Europa con la ilusión de conquistar canchas. Delanteros. Porteros. Mediocampistas. Pero mientras el futbol moderno se volvió una industria donde cada detalle define campeonatos, comenzó a surgir otra generación de mexicanos que viajó al extranjero sin tacos ni uniforme.

La mujer mexicana que es campeona en Europa

Mientras millones observaban al Aston Villa levantar el primer título de Europa League de su historia tras vencer 3-0 al Freiburg, una mexicana celebraba silenciosamente entre el grupo campeón. No marcó goles. No apareció en las estadísticas. No salió en las portadas principales de Inglaterra. Pero alimentó el rendimiento de quienes sí lo hicieron.

Y en el futbol de élite, eso también cambia temporadas. La mujer mexicana que encontró espacio en un territorio casi exclusivo

El futbol presume modernidad constantemente, aunque muchas veces sigue funcionando con estructuras profundamente conservadoras. Más todavía en áreas de alto rendimiento dominadas históricamente por hombres.

Por eso la historia de Elisa Ceñal tiene algo más valioso que el simple éxito profesional. Rompe inercias.

En 2024 se convirtió en la primera mexicana en trabajar como nutrióloga de un equipo varonil de Premier League y también en la primera mujer en ocupar ese cargo dentro del Aston Villa. Llegó a Birmingham después de años construyendo credibilidad lejos del glamour europeo, trabajando desde el futbol mexicano y especializándose en nutrición deportiva cuando todavía era un territorio poco explorado dentro del deporte nacional.

Su recorrido comenzó casi accidentalmente.

En 2014 trabajaba como becaria para la revista GQ escribiendo sobre bienestar, ejercicio y alimentación. Ahí descubrió una obsesión profesional que terminaría llevándola hasta la élite del futbol europeo. Años después llegó a Pachuca para trabajar con Tuzas y posteriormente con el equipo varonil de los Tuzos.

Desde entonces comenzó a construir una reputación silenciosa dentro del futbol mexicano.

Del título con Tuzas a la ciencia del alto rendimiento

En Pachuca entendió algo esencial sobre el deporte femenil. La mayoría de investigaciones sobre nutrición estaban construidas desde estudios realizados en hombres. El cuerpo femenino seguía siendo una enorme zona gris para la ciencia deportiva.

“No existen bases científicas claras para entender completamente cómo deberían entrenar o alimentarse las futbolistas en distintas etapas fisiológicas", explicó en una entrevista reciente.

Mientras gran parte de la industria todavía improvisaba, Elisa decidió profesionalizarse todavía más. Se mudó a España para estudiar una maestría en Ciencias de la Nutrición Deportiva. Hoy incluso cursa un doctorado en la misma área.

Elisa se especializó en Europa. Instagram: elISA

Ese nivel de especialización terminó abriendo la puerta de la Premier League.

Y también revela algo interesante sobre el futbol moderno. Los clubes europeos ya no únicamente fichan talento dentro de la cancha. También compiten por cerebros capaces de optimizar recuperación, sueño, hidratación, masa muscular y rendimiento metabólico.

La campaña del Aston Villa terminó siendo histórica. El equipo no solo levantó la Europa League. También aseguró nuevamente su presencia en Champions League y consolidó uno de los proyectos más ambiciosos de Inglaterra bajo el mando de Unai Emery.

Dentro de esa estructura aparece el trabajo de Elisa Ceñal.

Actualmente es responsable de la alimentación y planificación nutricional de figuras como Emiliano Martínez, Tammy Abraham y Morgan Rogers. Su función atraviesa prácticamente todo el rendimiento físico del plantel. Recuperación muscular. Energía. Prevención de lesiones. Optimización competitiva.

Hace algunos años, mientras veía la inauguración del pabellón femenil en México, recordó pensar algo muy simple.

Yo quiero estar ahí”.

Hoy está mucho más lejos.

Y mucho más arriba.