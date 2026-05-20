'Dibu' Martínez se fractura un dedo: ¿Peligra su lugar en el Mundial 2026?

El portero del Aston Villa y seleccionado de Argentina, Emiliano Martínez, disputó la final de la Europa League con una fractura en una extremidad. El equipo de la Premier League superó por marcador de 3-0 al conjunto del Friburgo en el encuentro de campeonato disputado en el estadio de la ciudad de Estambul.

Con este resultado, el portero registra una marca de siete finales ganadas en siete encuentros por el título disputados durante su trayectoria de primera división en clubes y en selección.

Emiliano Martinez presentó la rotura de un dedo antes del inicio de la final. REUTERS

El reporte de la lesión en el terreno de juego

Tras la conclusión del partido, el futbolista nacido en Mar del Plata dijo en la transmisión de televisión que sufrió la lesión en la mano minutos antes del silbatazo de inicio.

“Hoy me rompí el dedo en el calentamiento, pero no hay mal que por bien no venga. Nunca tuve una rotura de dedo, pero cada vez que agarraba la pelota se me iba para el otro lado. Son cosas que hay que atravesar”, declaró el jugador.

Durante los 90 minutos, Martínez mantuvo la portería sin anotaciones en contra y atajó los tiros del rival. Al terminar el partido, el arquero festejó con el resto de la plantilla, cargó a su compañero Emiliano Buendía sobre los hombros y convivió con los asistentes en las tribunas, sector donde se encontraban su esposa, su padre, su hermano Alejandro y el entrenador Facundo Sava.

“Siempre lejos de mi familia, pero la verdad que los fans y el club son como mi familia. Cada vez que juego defiendo el arco de Aston Villa con mucho orgullo. Estoy feliz. Ahora es tiempo de disfrutar y después enfocarme en el Mundial”, mencionó en sus primeras intervenciones.

Impacto en la convocatoria para la Copa del Mundo 2026

La declaración del deportista altera la planificación de la selección de Argentina de cara a la Copa del Mundo 2026. El director técnico de la plantilla, Lionel Scaloni, tiene como fecha límite el 30 de mayo para entregar la lista definitiva de 26 futbolistas para el certamen. El calendario de la FIFA estipula el debut del equipo sudamericano contra el representativo de Argelia para el 16 de junio.

Los médicos del Aston Villa someterán al jugador a estudios de radiología este jueves para analizar el grado de la fractura en el dedo. Tras la revisión, el personal publicará el informe con los tiempos de recuperación para dictaminar la disponibilidad del guardameta en el torneo internacional.