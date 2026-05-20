¿Símilar a Sudáfrica? Por qué la selección de Ghana no le servirá de nada a México en su amistoso

En la última etapa de la preparación, en pleno vuelo para el Mundial, Javier Aguirre estaba preocupado por encontrar un rival que se asemejara a Sudáfrica, el primer escollo en la copa que está por iniciar.

Por eso, había advertido después del sorteo mundialista que un rival africano era lo necesario para seguir con el plan trazado y fue cuando apareció Ghana en el horizonte.

Al haber quedado fuera de la Copa Africana de Naciones, pero con el boleto asegurado al Mundial, los ghaneses aceptaron en enero de este año, viajar a México para jugar un encuentro de corte amistoso.

Sin embargo, de esa aceptación a la fecha, cambiaron algunas cosas.

¿Por qué Ghana no se parece a Sudáfrica en futbol?

Ghana aparece en el escenario mexicano tras una paradoja de sentimientos. Su eliminación en la fase previa de la Copa Africana de Naciones fue un fracaso mayúsculo que no se concebía desde 2004, cuando para la edición en Túnez, quedaron relegados.

El partido entre México y Ghana se efectuará en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla. Mexsport

El técnico en ese momento era Otto Addo, quien en contraparte, llevaba una buena hoja de ruta en la eliminatoria mundialista. A él le dijeron siempre que el objetivo primordial era llegar al 2026 a Norteamérica y lo cumplió, aunque para ello, haya fracasado en el torneo del continente africano.

Tuvo en Thomas Partey y Jordan Ayew a sus mejores jugadores que le ayudaron a conseguir el primer lugar del grupo eliminatorio para conseguir el boleto por encima de selecciones como Madagascar y Malí.

CARLOS QUEIRÓZ ENTRA DE EMERGENCIA EN GHANA

Un paréntesis de malos resultados se extendieron desde noviembre de 2025 a marzo de 2026. En ese lapso, aceptaron el amistoso contra México, para después despedir a su entrenador. A dos meses del Mundial, Ghana cesó a su técnico Addo para contratar al prominente y afamado portugués, Carlos Queiroz, quien llegó a dirigir al Real Madrid y terminó su relación con Omán para irse a Ghana.

Carlos Queiroz dirige a la selección de Ghana. REUTERS

Entonces, aunque se pensaba que Ghana se parecería a Sudáfrica, la realidad es que no será tanto, pues Queiroz tendrá su debut precisamente ante México y se especula que su estilo será como el que puso en anteriores selecciones, es decir, pragmático, lento y subversivo.

Confesó que ha visto más de 300 videos para conocer mejor a sus jugadores, porque no tiene de otra manera con el tiempo tan acortado y aunque para este primer encuentro no contará con los consagrados Antoine Semenyo, Abdul Issahaku, Kojo Oppong, Marvin Senaya, Kamaldeen Sulemana y Christopher Bonsu Baah, la mayoría jugando en ligas europeas, cargó la mano a jugadores de la liga local y jóvenes con tal de sacar adelante el compromiso.