Aston Villa conquista la Europa League 2026 tras vencer 3-0 al Freiburg en Estambul

El Aston Villa se proclamó campeón de la Europa League 2026 al derrotar 3-0 al Freiburg de Alemania en la final disputada en Estambul. El conjunto dirigido por Unai Emery resolvió el partido a través de jugadas prefabricadas y definiciones de primera intención, logrando su primer título continental desde su triunfo en 1982 cuando logró la Copa de la UEFA, ahora Champions League.

El inicio del encuentro mostró a un Freiburg intentando presionar el medio campo. Al minuto 2, el equipo alemán generó su primer remate con un cabezazo de Igor Matanovic que pasó por encima del travesaño. La respuesta del Villa llegó un minuto después, cuando Morgan Rogers ensayó un disparo desde fuera del área que el arquero Noah Atubolu desvió hacia su costado derecho.

Emiliano Buendía en acción en la final. REUTERS

El marcador se abrió al minuto 42 mediante una jugada táctica. Tras cobrar un tiro de esquina corto, Morgan Rogers envió un centro a los linderos del área, donde Youri Tielemans, sin marca y de primera intención, conectó el balón de volea para superar al guardameta y marcar el 1-0.

Antes de ir al descanso, al minuto 48, Emiliano Buendía amplió la ventaja. El jugador argentino recibió la esférica a 25 metros de la portería y, tras acomodarse, ejecutó un remate de pierna zurda que se incrustó en el ángulo superior de la red para el 2-0.

En la segunda mitad, el dominio del equipo inglés se mantuvo y se reflejó nuevamente en el marcador. Al minuto 58, una asociación por el sector izquierdo entre Lucas Digne y Emiliano Buendía terminó en una asistencia al centro del área. Morgan Rogers, acompañando la jugada, anticipó a la defensa y empujó el balón para decretar el 3-0 definitivo.

El Freiburg intentó acortar distancias, pero el portero Emiliano Martínez intervino para mantener su arco en cero, bloqueando un remate cercano de Manzambi al minuto 85.