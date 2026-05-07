Inglaterra domina Europa: Arsenal, Aston Villa y Crystal Palace jugarán las finales de la UEFA

El futbol inglés vuelve a imponer condiciones en el continente. La temporada 2025-2026 quedará marcada por el dominio de la Premier League en las competencias europeas, luego de que Arsenal, Aston Villa y Crystal Palace aseguraran su presencia en las finales de la Champions League, la Europa League y la Conference League, respectivamente.

La hazaña confirma el poderío económico, táctico y competitivo del futbol inglés, que vuelve a colocar a tres de sus clubes en las instancias definitivas de UEFA. Más allá de los gigantes habituales, la irrupción de equipos históricos, Aston Villa y Crystal Palace, refleja la profundidad de una liga que hoy marca el ritmo en Europa.

El Arsenal va por la gloria en la Champions League

El Arsenal de Mikel Arteta dio un golpe de autoridad al instalarse en la final de la Champions League, torneo que históricamente le ha sido esquivo. Los Gunners han construido una campaña sólida, combinando juventud, intensidad y una idea futbolística que ha madurado con el paso de las temporadas. Con figuras como Bukayo Saka y Declan Rice, el club londinense busca conquistar la primera Champions de su historia y dejar atrás el recuerdo de la final perdida en 2006. Para Arteta, esta oportunidad representa la consolidación definitiva de un proyecto que devolvió al Arsenal a la élite europea.

El plantel del Aston Villa agradece a su afición. Reuters

El Aston Villa revive su grandeza en la Europa League

El regreso del Aston Villa a una final continental es una de las historias más llamativas del futbol europeo. Bajo la dirección de Unai Emery, especialista en torneos internacionales, el club de Birmingham encontró estabilidad, identidad y una mentalidad competitiva que lo llevó hasta la final de la Europa League. El Villa, campeón de Europa en 1982, vuelve a soñar con noches históricas gracias al liderazgo de futbolistas como Ollie Watkins y Douglas Luiz. El trabajo táctico de Emery ha sido determinante para que el equipo inglés se convierta en uno de los conjuntos más incómodos del continente.

El portero del Palace, Dean Henderson, con los seguidores del equipo. Reuters

El Crystal Palace hace historia en la Conference League

La presencia del Crystal Palace en la final de la Conference League representa uno de los capítulos más sorprendentes de la temporada. El club del sur de Londres jamás había alcanzado una instancia continental de esta magnitud y ahora está a un paso de conquistar el primer título europeo de su historia. Con un estilo atrevido y vertical, el Palace aprovechó el torneo para consolidarse internacionalmente. La final también simboliza el crecimiento institucional de un equipo que durante años luchó únicamente por mantenerse en la Premier League.