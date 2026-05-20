Sergio Bueno rompe el silencio tras castigo de FMF por caso Katia Itzel

Sergio Bueno negó haber incurrido en misoginia tras la polémica con la árbitra Katia Itzel García durante el partido entre Mazatlán y Pumas . El entrenador aseguró que sus reclamos estuvieron relacionados únicamente con decisiones arbitrales y no con el género de la silbante.

El entrenador del conjunto sinaloense fue castigado con una multa económica, horas de labor social enfocadas en la promoción de la equidad de género y un apercibimiento sobre su conducta futura, luego de que la FMF determinara que incurrió en “conducta impropia” tras su expulsión en Ciudad Universitaria.

La polémica surgió cuando Bueno reclamó a Katia Itzel García el final del primer tiempo mientras Mazatlán intentaba iniciar un contragolpe. Posteriormente aparecieron versiones que señalaban expresiones de carácter misógino hacia la silbante, situación que derivó en una investigación de la FMF.

En entrevista con AS, el técnico mexicano rechazó haber realizado comentarios relacionados con el género de la árbitra y aseguró que todo se originó por la expulsión.

La manifestación que pude haber tenido no era atacar a la mujer ni a nadie en particular, era señalar un hecho como tal de que yo había sido expulsado del terreno de juego por haber hecho un reclamo que creo que hice de manera educada, quizá con un lenguaje enérgico”, explicó Bueno.

El estratega insistió en que el conflicto estuvo relacionado únicamente con la decisión arbitral.

La manifestación que pude haber hecho tuvo que ver con la decisión arbitral, no con un tema de género”, afirmó.

Sergio Bueno sorprendido por la dimensión de la polémica

Bueno también señaló sentirse sorprendido por la dimensión que tomó el caso y por las acusaciones que recibió públicamente tras el incidente.

Se me dijo de muchas formas, misógino y muchas cosas. De repente resulta ya hasta irrelevante lo que dije. Yo resulto sancionado porque a alguien se le ocurrió decir que yo dije tal o cual cosa”, comentó.

Sergio Bueno entrando a dirigir un partido. Mexsport

El entrenador de 63 años defendió además su postura respecto al crecimiento de las mujeres dentro del futbol y la sociedad.

Soy un convencido de que las mujeres están abriendo camino. Tengo mujer, dos hijas, una nieta; disfruto y valoro todo el progreso que ha tenido la mujer en nuestra sociedad”, aseguró

Sin embargo, también cuestionó el manejo arbitral y consideró que existe una sensibilidad excesiva alrededor de este tipo de episodios.

Me parece que la sensibilidad es muy alta. El árbitro tiene que saber entrar en diálogo con los actores y reconocer que hay momentos más álgidos que otros”, declar

Incluso lanzó una crítica hacia algunos integrantes del arbitraje.

La gente se aprovecha del cargo, y no tienen la experiencia o el bagaje”, añadió.

Pese a sus declaraciones, la FMF mantuvo firme la sanción impuesta al entrenador, quien además deberá cumplir un partido de suspensión correspondiente a la jornada 15 del torneo.