Mundial 2026: Akron vs. Levi’s, comer y beber en México costará hasta 72% menos que en sedes de EU

Los tres estadios mexicanos que serán sedes en la Copa del Mundo ocupan los primeros lugares de la clasificación de recintos más económicos del torneo, según el análisis de la plataforma especializada SeatPick, que evaluó los costos proyectados de comida y bebida en las 16 sedes del certamen.

Quien planee ver un partido del Mundial en el Estadio Akron de Guadalajara pagará, en proyección, 9.77 dólares (170 pesos) por una cerveza y una comida básica. Si ese mismo aficionado decide viajar al Levi’s Stadium de Santa Clara, California, para ver otro juego, el mismo combo le costará 34.24 dólares (593 pesos). La diferencia: 24.47 dólares (423 pesos) por una idéntica compra.

La diferencia entre los recintos más caros y los más baratos es difícil de ignorar. En el Levi’s Stadium, una cerveza y una comida básica cuestan 34.24 dólares, mientras que en el Estadio Akron el mismo combo vale solo 9.77 dólares. Es una diferencia considerable, sobre todo para quienes viajan con niños o planean ver varios partidos”, dijo Gilad Zilberman, director ejecutivo de SeatPick.

El Estadio Akron encabeza la lista de los más baratos: cerveza a 2.77 dólares (47.96 pesos) y comida básica a siete dólares (121 pesos). Lo sigue el Estadio Azteca de Ciudad de México con 10.77 dólares (186.47 pesos) por el mismo combo —cerveza a 2.77 (47.96) y alimento básico a ocho dólares (136.51)— y cierra el podio el Estadio BBVA de Monterrey con 13.90 dólares (240.66 pesos), donde la cerveza sube a 5.90 (102 pesos) pero la comida se mantiene en ocho dólares. El recinto más económico de Estados Unidos en el ranking es el GEHA Field del Arrowhead Stadium en Kansas City, con 22.37 dólares (380.30 pesos) por el mismo paquete, más del doble que el Akron.

El Estadio Banorte en al capital mexicana, tendrá por tercera ocasión en la historia una inauguración de un Mundial. Mexsport

En el extremo opuesto, el Levi’s Stadium de Santa Clara lidera como el recinto más caro del torneo con 34.24 dólares, seguido por el MetLife Stadium de East Rutherford —sede de la gran final— con 33.22 dólares (575.15 pesos), y el SoFi Stadium de Inglewood con 32.24 dólares (558.18 pesos). En el Lincoln Financial Field de Filadelfia, una cerveza sola cuesta 18.50 dólares (320 pesos), lo que lo posiciona como el estadio con los precios de bebida individual más altos entre todas las sedes.

México cuenta con las sedes más económicas principalmente porque el costo de vida base es significativamente menor al de Estados Unidos y Canadá. Sin embargo, a dos semanas del torneo, esta ventaja se ha vuelto relativa: varios precios han aumentado considerablemente debido a la alta demanda y al impacto del evento.

El Mundial de 2026 es considerado el más caro de la historia: la FIFA implementó precios dinámicos similares a los de aerolíneas, lo que ha llevado a una entrada para la final en el MetLife Stadium a cifras de hasta 10 mil dólares en mercados de reventa autorizados. ￼ Se espera una asistencia acumulada superior a los 5.5 millones de aficionados en los estadios, según estimaciones oficiales de la FIFA.

Las cifras de SeatPick son proyecciones basadas en precios de eventos regulares previos al torneo. Los precios definitivos dentro de los estadios durante la Copa del Mundo dependerán de los contratos de concesión exclusiva que la FIFA negocie con sus patrocinadores oficiales.