Messi mantiene vínculo con Barcelona: es nuevo propietario del Cornellà

Lionel Messi se convirtió en propietario del Cornellà, equipo de quinta división del área metropolitana de Barcelona.

“Con esta operación, Messi refuerza su estrecha relación con Barcelona y su apuesta por el desarrollo del deporte y el talento local de Catalunya. Una vinculación que se remonta a la época en la que fue jugador del FC Barcelona y que ha permanecido indeleble a lo largo de los años”, indicó el Cornellà.

Messi apuesta por el desarrollo del futbol Reuters

Messi, de 38 años, completó la mayor parte de su carrera deportiva en el Barcelona, al que llegó de niño y del que se fue en 2021 para jugar dos temporadas en el PSG y a partir de 2023 en el Inter Miami.

El Cornellà se fundó en 1951 y es considerada una de las entidades con mayor tradición en el futbol catalán. El equipo también es un ícono en la formación de jóvenes futbolistas.

Durante sus primeros años, el club fue llamado FC Cables Eléctricos y pertenecía a la empresa que hoy es Pirelli y General Cable.

En su mejor momento deportivo, estuvo en la categoría de bronce del futbol español (2014-2021).

Por sus filas pasaron el defensa Jordi Alba, compañero de Messi en el Barça e Inter Miami, el actual guardameta de la selección española y del Arsenal, David Raya, y Gerard Martín, defensa en activo en el Barça.

“La llegada de Leo Messi abre una nueva etapa en la historia del club, con el objetivo de impulsar su crecimiento deportivo e institucional, reforzar su estructura y seguir apostando por el talento”, explicó el club en su comunicado.

Con información de AFP