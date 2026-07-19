Messi exigió la expulsión de Cucurella por taparse la boca en la Final del Mundial 2026

Durante el tiempo de compensación en la Final del Mundial 2026, Enzo Fernández vio la tarjeta roja y Lionel Messi exigió que Marc Cucurella fuera expulsado por taparse la boca en una presunta discusión; no se aplicó la ‘Ley Prestianni’ y el español se mantuvo en el terreno de juego.

España dominó completamente, agobió a Argentina en los 90 minutos y en el tiempo de compensación, la escuadra de Lionel Scaloni sufrió la baja de Enzo Fernández por una dura falta sobre Pau Cubarsí que dejó con 10 hombres a los sudamericanos.

El número 24 de Argentina no se marchó del terreno de juego de manera inmediata y en la plática entre los distintos jugadores, Marc Cucurella se acercó con Lionel Messi, dirigiéndose al ’10’ de manera directa.

En la conversación, el lateral español se tapó de manera parcial la boca y Lionel Messi volteó a ver al silbante Slavko Vinčić para exigir la expulsión del defensor, sin embargo, no hubo respuesta positiva por parte del silbante.

Dentro del terreno de juego, el compromiso se reanudó segundos después luego de una revisión silenciosa en el VAR, dictaminando que no habría una nueva tarjeta roja en la Final del Mundial 2026.

Con el tiempo cumplido, Lionel Messi y compañía lograron sostener un 0-0 en el que no lograron un solo disparo al arco defendido por Unai Simón, quien solamente cuenta con un gol recibido en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La Final se alargó a Tiempo Extra, donde España buscará su segunda estrella, mientras que la Albiceleste intentará imponer condiciones en un duelo donde fue total y completamente superado durante el tiempo regular con el sueño de terminar bordando la cuarta estrella en su escudo e igualar a Italia y Alemania en el segundo peldaño como máximos ganadores en la historia del certamen que está por cumplir 100 años de historia.

BFG