El peligroso objeto que se incrustó en el auto de Checo Pérez en el GP de Bélgica

La carrera de Sergio Pérez en el Gran Premio de Bélgica de la F1 2026 terminó de forma temprana cuando su Cadillac presentó una falla mecánica, pero en general, el fin de semana fue complicado y su participación el domingo pudo concluir desde el primer giro luego de haber sido golpeado por una pieza de otro monoplaza.

Checo Pérez arrancó desde la parte baja de la parrilla en el circuito de Spa-Francorchamps, esto luego de otra calificación donde el Cadillac no estuvo en capacidad de avanzar a la Q2 a pesar del nuevo alerón delantero que llevó la escudería americana.

En el arranque, el mexicano intentó ganar posiciones y rápidamente se puso a la caza buscando aprovechar el rebufo. Fue en ese momento, cuando perseguía al resto de los competidores que una pieza de otro monoplaza se desprendió en dirección al mexicano, de hecho, justo casi a la altura de donde tiene visibilidad el piloto.

La pieza quedó incrustada en la zona del espejo retrovisor izquierdo del Cadillac lo cual obligó a Sergio Pérez a usar una parte del circuito para dejar el volante y dedicarse a retirar la pieza que podría complicar su carrera, lo cual al final pasó por una falla en la suspensión.

El inicio de la competencia siempre es caótico en Spa-Francorchamps, por lo que los contactos son algo habitual. De hecho, el trazado tiene la historia del accidente más costoso en la Fórmula 1 ocurrido en 1998. En aquella ocasión bajo condiciones de lluvia hubo un accidente que dejó fuera a 12 de los 22 coches que estaban en la parrilla por una colisión múltiple.

Algunos equipos lograron tener listo el tercer coche, dado que en aquel momento era permitido tener un tercer auto como reserva, pero la carrera tuvo varios pilotos que no pudieron regresar a la competencia.