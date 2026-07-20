El exjugador del América que respaldó a Messi tras la derrota de Argentina en el Mundial 2026

Guido Rodríguez, exjugador del América y actual futbolista del Valencia, envió un emotivo mensaje de apoyo a la Selección de Argentina tras la derrota 1-0 frente a España en la Final de la Copa del Mundo de la FIFA 2026.

A través de una historia en Instagram, el mediocampista argentino reconoció el esfuerzo del conjunto albiceleste y destacó la mentalidad que ha caracterizado al equipo durante los últimos años.

La historia la escriben los que nunca se rinden. Eso hizo y va a seguir haciendo esta selección y este país. Siempre Argentina", escribió Guido Rodríguez.

El mensaje estuvo acompañado por una fotografía de los jugadores argentinos frente a los miles de aficionados que los acompañaron en el Estadio de Nueva Jersey durante la Final del Mundial 2026.

Guido Rodróguez mandó un mensaje de apoyo a la Selección Argentina Captura de pantalla

Guido Rodríguez respaldó a sus excompañeros de la Albiceleste

El exmediocampista de las Águilas del América formó parte del plantel que conquistó la Copa del Mundo de Qatar 2022, por lo que mantiene una estrecha relación con gran parte del grupo que disputó la Final ante España, incluido Lionel Messi.

Con esta publicación, Guido Rodríguez expresó su respaldo a una generación que estuvo cerca de conseguir el bicampeonato mundial, pero terminó siendo superada por una Selección de España que confirmó su dominio en el futbol internacional al conquistar su segunda estrella.