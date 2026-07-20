CUPRA PÁDEL TOUR IMAGEN, deporte con causa

El torneo CUPRA PÁDEL TOUR IMAGEN, presentado por Banco Multiva, continúa consolidándose como el circuito de pádel más importante del país y este año fortalece su compromiso con la responsabilidad social a través de Pádel con Causa, una iniciativa que estará presente durante las finales de la categoría OPEN en tres sedes del tour: Querétaro, Ciudad de México y Puebla.

En esta edición, las fundaciones beneficiadas serán Villas Juan Pablo, institución enfocada en ofrecer educación y capacitación a personas con Síndrome de Down mediante metodologías propias, promoviendo su desarrollo integral e inclusión en los distintos ámbitos de la sociedad; y Glasswing International, organización comprometida con impulsar el desarrollo de niñas, niños y jóvenes en México, brindándoles herramientas y oportunidades para alcanzar su máximo potencial, además de fortalecer sus comunidades mediante la transformación de escuelas públicas en entornos seguros y estimulantes que favorecen el rendimiento académico, el comportamiento y la resiliencia de los estudiantes.

Competir para transformar

La primera edición de Pádel con Causa 2026 se llevará a cabo del 23 al 26 de julio en las canchas de FEMAC Pádel Club de Querétaro, sede que albergará no solo encuentros deportivos de alto nivel, sino también el arranque de una iniciativa en la que cada punto disputado durante la final de la categoría OPEN tendrá un propósito mayor, el cual será apoyar causas que transforman vidas.

Al término del encuentro se realizará una ceremonia en la que se entregarán los cheques simbólicos correspondientes al donativo obtenido por cada fundación. Asimismo, se brindará un espacio para que ambas organizaciones compartan su labor e inviten a los asistentes a conocer y sumarse a sus causas.

Esta aportación es posible gracias al crecimiento y consolidación de CUPRA Pádel Tour Imagen, torneo impulsado por Grupo Imagen y CUPRA desde 2022, que este año cuenta con la participación de Banco Multiva como presentador oficial, fortaleciendo una plataforma en la que la competencia, la pasión por el deporte y el trabajo en equipo también se convierten en un vehículo para generar un impacto positivo fuera de la cancha.

Con Querétaro como punto de partida, Pádel con Causa iniciará un recorrido que continuará en Ciudad de México y Puebla, donde el deporte seguirá demostrando su capacidad de generar impacto dentro y fuera de la cancha, reafirmando su visión de ser una plataforma que trasciende lo deportivo, integrando a jugadores, aliados y espectadores en una experiencia que combina competencia, comunidad y compromiso social.

Las próximas fechas y toda la información del tour estarán disponibles a través de los canales oficiales.