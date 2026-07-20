España vs Argentina: Las brutales cifras de audiencia que dejó la final más vista de la historia

El Mundial 2026 concluyó oficialmente con la victoria de la Selección de España 1-0 sobre la Selección de Argentina, consolidándose como el evento más visto en la historia de la televisión y el entorno digital. El nuevo formato de 48 selecciones y 104 partidos acumuló un total de 5,500 millones de espectadores a escala global, superando la marca impuesta en la Copa del Mundo de Qatar 2022.

La gran final, que enfrentó en la cancha a Lionel Messi contra la joven figura Lamine Yamal, registró picos de entre 1,800 y 2,200 millones de telespectadores internacionales. En territorio español, la transmisión alcanzó una cuota del 87.1 por ciento de pantalla, promediando 15.7 millones de personas. Asimismo, las plataformas digitales y redes sociales acumularon más de 20,000 millones de reproducciones de video.

¿Cuáles fueron los partidos más vistos en el Mundial de 2026?

Fuera del encuentro por el título, la atención de la audiencia global y de los usuarios de internet se concentró en los países anfitriones a través de las siguientes transmisiones récord:

México vs. Inglaterra : Registró 23.2 millones de televidentes en la televisión hispana de Estados Unidos por Telemundo, fijando una marca histórica de audiencia.

: Registró en la televisión hispana de Estados Unidos por Telemundo, fijando una marca histórica de audiencia. México vs. Sudáfrica : El partido inaugural promedió 23.4 millones de espectadores en territorio mexicano, siendo el partido de futbol más sintonizado en el país en el siglo XXI.

: El partido inaugural promedió en territorio mexicano, siendo el partido de futbol más sintonizado en el país en el siglo XXI. Estados Unidos vs. Paraguay: Reunió a 27.5 millones de personas en plataformas estadounidenses, rompiendo récords en inglés para Fox Sports.

La Copa del Mundo 2026 registró un récord de audiencias tanto en televisión como en medios digitales. AFP

¿Streaming o televisión? Así fue el consumo de la Copa del Mundo

El torneo aceleró de forma definitiva la migración de los usuarios hacia el ecosistema de streaming. Por primera vez en la historia del certamen, las plataformas digitales dominaron el volumen de minutos consumidos frente a la televisión tradicional.

En la primera fase del torneo, tan solo en Estados Unidos se consumieron 39.9 mil millones de minutos de contenido digital mediante aplicaciones como Peacock. Por su parte, en el mercado mexicano, la plataforma de streaming ViX Premium capitalizó el éxito de transmisiones digitales al contar con la exclusividad de los 104 partidos del torneo.