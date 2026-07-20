Aficionados del Atlético San Luis serán vetados tras pelea en partido de Liga MX

Tras la pelea entre aficionados en el Estadio Libertad Financiera, Atlético San Luis comunicó que identificó a cada uno de los involucrados y “aplicará las medidas disciplinarias y sanciones correspondientes” para cada uno de ellos, lo cual implica ser vetados de los partidos de Liga MX.

Luego de que Cruz Azul remontara de manera agónica y venciera 3-2 al Atlético San Luis durante la Jornada 1 del Apertura 2026, aficionados abandonaron su sitio en las tribunas del inmueble y protagonizaron una pelea en las inmediaciones del Estadio Libertad Financiera, causando caos para los seguidores que únicamente buscaban resguardo.

Ante los hechos ocurridos, Atlético San Luis lanzó un comunicado y aseguró que cada uno de los involucrados fue identificado, mismos que deberán cumplir con lo que establece el reglamento y no podrán volver a ingresar a un partido de Liga MX:

Se aplicarán las medidas disciplinarias y sanciones correspondientes, con el objetivo de prevenir que se repitan incidentes de esta naturaleza”.

¿Cuándo vuelve a jugar Atlético San Luis como local?

El siguiente partido de Atlético San Luis como local en el Apertura 2026 está agendado para el viernes 31 de julio, duelo en el que se medirán al conjunto de los Xolos de Tijuana, mismos que lograron rescatar el empate en su último antecedente jugando en la cancha del conjunto potosino.

Estos son todos los partidos del Atlético San Luis en el Estadio Libertad Financiera durante el resto del Apertura 2026 de la Liga MX:

Atlético San Luis Vs Xolos / viernes 31 de julio, 21:00 horas.

Atlético San Luis Vs Pachuca / domingo 23 de agosto, 17:00 horas.

Atlético San Luis Vs Chivas / sábado 5 de septiembre, 17:00 horas.

Atlético San Luis Vs Necaxa / sábado 19 de septiembre, 17:00 horas.

Atlético San Luis Vs Santos / domingo 11 de octubre, 17:00 horas.

Atlético San Luis Vs Querétaro / martes 20 de octubre, 19:00 horas.

Atlético San Luis Vs Atlas / viernes 30 de octubre, 19:00 horas.

Atlético San Luis Vs FC Juárez / viernes 6 de noviembre, 19:00 horas.

* Todos los horarios mostrados corresponden al tiempo del Centro de la Ciudad de México.

Atlético San Luis jugará como local 9 partidos de Liga MX en el Estadio Libertad Financiera durante el Apertura 2026. Mexsport

BFG