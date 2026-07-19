España vs Argentina: Enzo Fernández se va expulsado por tremenda entrada (VIDEO)

Argentina está sufriendo mucho en la Final de la Copa del Mundo y no ha podido hacer su juego ante una España que puede soñar con el título ya que Enzo Fernández dejó a la Albiceleste con uno menos.

La Roja ha mostrado un gran funcionamiento, dejando a los sudamericanos contra las cuerdas y sobre todo, nulificando cualquier posibilidad.

Ahora, con el partido en los tiempos extras, Argentina va a sufrir demasiado, ya que tendrán que jugar con un hombre menos.

Jugadores de Argentina protestando la tarjeta roja de Enzo REUTERS

Así fue la expulsión de Enzo Fernández en el Argentina vs España

El partido rocoso que propuso Argentina ha cobrado factura. Enzo Fernández se hizo expulsar en un lapso de 10 minutos.

La primera tarjeta que recibió el mediocampista fue a los 82 minutos, tras cortar un contragolpe de España.

Y cuando el partido estaba muriendo en el tiempo regular, Enzo no se contuvo y le dio una dura entrada a Pau Cubarsí en media cancha.

Tras esta falta, el árbitro no dudó y le sacó la tarjeta roja, tras mostrarle una segunda tarjeta amarilla.

Ahora, con 30 minutos por delante en el tiempo extra, Argentina va a jugar con un hombre menos y tratando de alargar el encuentro.