La relación entre Lionel Messi, y la Asociación del Futbol Argentino (AFA) atraviesa uno de sus momentos más complicados, pues el jugador del Inter Miami busca que el organismo dirigido por el Chiqui Tapia deje de utilizar su imagen con la finalidad de obtener ingresos comerciales. Por ello, ya envió una solicitud legal.

Entre las exigencias del astro argentino se encuentra que la AFA detenga el uso de su nombre, fotografías y material audiovisual para patrocinios, acuerdos con socios comerciales o actividades promocionales. Así lo reportó el medio argentino A24.

Las principales razones que habrían orillado a Lionel Messi a tomar dicha acción fueron el cuidado de su reputación internacional y el interés por evitar que las controversias que han envuelto a la dirigencia del futbol argentino en los últimos meses afecten sus diversos acuerdos con patrocinadores.

Messi intenta alejarse del Chiqui Tapia

El último año ha estado repleto de polémicas para el presidente de la AFA, quien, de acuerdo a rumores enfrenta investigaciones en Argentina y Estados Unidos. Entre los señalamientos más delicados en su contra figuran las presuntas acusaciones de enriquecimiento ilícito, fraude, evasión de impuestos y lavado de dinero.

De igual manera, uno de los casos más mediáticos en su contra está relacionado con una presunta investigación del FBI que involucra a la Asociación del Futbol Argentino y a la empresa TourProdEnter, señalada por presuntas operaciones de lavado de dinero mediante compañías fantasma.

El Chiqui Tapia lucró en la despedida de Messi con la Albiceleste

Otra polémica relacionada con ambos se produjo durante el último compromiso de Lionel Messi con la Selección Argentina, cuando, en medio de un espectáculo de drones dedicado al futbolista, apareció publicidad de "Sancor Seguros", situación que generó molestia entre los aficionados a través de las redes sociales.