La Selección de Argentina atraviesa un cambio de época. Después de despedirse de Lionel Messi, su máximo referente durante más de dos décadas, Lionel Scaloni tiene la misión de construir una nueva versión de la albiceleste, con una generación de jóvenes talentos que necesitará tiempo para asumir responsabilidades. Su mensaje es claro: paciencia.

La derrota 2-1 ante Uruguay en La Bombonera, el viernes 13 de noviembre, representó el primer examen de Argentina sin Messi y dejó en evidencia algunas de las dificultades que supone comenzar una nueva etapa. Leonardo Balerdi, con un autogol, y Maximiliano Araújo marcaron para la celeste, mientras Julián Álvarez descontó para los tres veces campeones del mundo.

Scaloni, quien recientemente renovó su contrato hasta 2030, rescató aspectos positivos del encuentro, pero reconoció que el proceso de renovación no puede acelerarse artificialmente. La convocatoria actual incluye a 14 jugadores menores de 25 años, una apuesta por incorporar nuevas alternativas y preparar el futuro de la selección.

Necesitamos la paciencia de todo el mundo porque son chicos con un potencial enorme, pero quizás todavía no están para dar lo que nos dieron los Messi, Otamendi, Di María u otros", explicó el entrenador.

El seleccionador también dejó claro que no pretende entregarles toda la responsabilidad a los nuevos talentos. "No podemos pretender que se pongan el equipo al hombro", es la filosofía que acompaña esta transición. Argentina tendrá otra oportunidad de ajustar piezas este martes, cuando enfrente a Costa Rica en Córdoba.

Nico Paz, el candidato que ilusiona para heredar el 10

Entre los nombres que despiertan mayor expectativa aparece Nico Paz, mediocampista ofensivo del Como italiano. Su creatividad, visión de juego y capacidad para generar ocasiones lo colocan entre los futbolistas con condiciones para convertirse en uno de los nuevos líderes futbolísticos de Argentina.

El joven de 22 años es uno de los aspirantes naturales a ocupar el espacio simbólico que dejó Messi, aunque Scaloni todavía no ha tomado una decisión. De hecho, confirmó que la camiseta número 10 permanecerá vacante durante los amistosos ante Uruguay y Costa Rica.

"Esperamos que sea para siempre y no andar dándole la 10 a distintos jugadores", explicó el técnico, quien quiere encontrar a un futbolista capaz de asumir definitivamente esa responsabilidad.

La reconstrucción apenas comienza. Argentina ya no tendrá a Messi, pero Scaloni confía en que el talento de sus jóvenes permita construir un equipo competitivo sin apresurar los tiempos de una generación que todavía debe consolidarse.