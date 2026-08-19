Chiqui Tapia acusa una “campaña miserable” contra Argentina y reclama disculpas

Ha pasado un mes desde la final de la Copa del Mundo en la que España venció a Argentina para conquistar el título por segunda ocasión en su historia y evitar que la Albiceleste consiguiera el bicampeonato mundial.

En este contexto, Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la Asociación del Futbol Argentino (AFA), publicó en redes sociales una carta en la que cuestionó las versiones que surgieron alrededor de la Selección Argentina durante el torneo.

El dirigente acusó que existió una “campaña miserable” contra el equipo y reclamó que, después de un mes, ninguna de las personas que difundieron esas versiones haya ofrecido disculpas o reconocido que se equivocó.

Claudio Tapia acusa una "campaña miserable" contra Argentina. REUTERS

Tapia acusa una “campaña miserable” contra Argentina

En su carta, Claudio Tapia aseguró que la Selección Argentina fue señalada durante el torneo y cuestionó que las acusaciones se mantengan sin que exista un reconocimiento de quienes las difundieron.

El presidente de la AFA señaló que pasó un mes desde la final y que nadie ha asumido públicamente un error sobre lo ocurrido alrededor del equipo.

Un mes de la mentira, de la operación y de una campaña miserable para instalar que esta Selección se había entregado. Y lo más llamativo es que, después de un mes, ninguno pidió disculpas.

Tapia también cuestionó que ninguna de las personas involucradas haya reconocido que se equivocó y consideró que faltó la disposición para asumir responsabilidad por las acusaciones realizadas contra la Albiceleste.

“Ninguno salió a decir: ‘Nos equivocamos’. Ninguno tuvo la honestidad, la dignidad o simplemente los huevos para hacerse cargo”, escribió el dirigente.

Chiqui Tapia reclama disculpas

El presidente de la AFA también aseguró que alrededor de la Selección Argentina se construyeron versiones que terminaron afectando a jugadores que, de acuerdo con su postura, dieron todo durante la final de la Copa del Mundo.

Tapia sostuvo que las acusaciones fueron presentadas como una verdad y cuestionó que nadie haya salido posteriormente a reconocer un error.

Señalaron a jugadores que estaban dejando la vida. Alimentaron una mentira y la instalaron como verdad. Ahora den ustedes las explicaciones.

El dirigente agregó que reconocer una equivocación también representa una muestra de grandeza y consideró que quienes acusaron públicamente a los integrantes de la Selección deben asumir las consecuencias de sus señalamientos.

Y cuando se acusa, se miente y se lastima públicamente a quienes dejaron todo por esta camiseta, pedir disculpas no es un favor. Es una obligación.

Tapia cerró su mensaje señalando que los integrantes de la Selección Argentina pueden mantenerse con la frente en alto porque conocen el esfuerzo que realizaron durante la final y consideran que no le deben nada a nadie.

En contraste, el presidente de la AFA sostuvo que quienes difundieron las versiones que cuestionaron al equipo sí tienen algo pendiente: reconocer el error y ofrecer las disculpas que, según su postura, todavía no han llegado después de un mes de la final.