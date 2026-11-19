Algo revolotea en Salomón Rondón, el delantero del Pachuca y quien será el campeón de goleo del futbol mexicano.

Quiere ser el máximo artillero en la historia de la institución, esa que él mismo ha catalogado como la mejor de su carrera y que considera su hogar.

Rondón se agregó a las filas del Pachuca en 2024 y, tras buenas actuaciones, pudo cumplir el anhelo de regresar a Europa con el Real Oviedo, en donde no le fue bien, así que volvió a México para revalidar su carta con un título de goleo.

Rondón brilla en Pachuca pero sufre con Venezuela

El venezolano, quien, por cierto, no fue convocado para la Fecha FIFA de noviembre por su entrenador nacional, Osvaldo Vizcarrondo, tiene la meta de ser el máximo goleador en la historia del Pachuca.

"Quiero ser el máximo goleador del Pachuca, es una meta que me he propuesto. Este club me ha abierto muchas puertas y me han hecho sentir como en casa desde el principio, por eso quiero quedar en el recuerdo por siempre".

Hasta este mes de noviembre de 2026, Rondón tiene 57 goles en 108 partidos. Varios de ellos le valieron para ser campeón de goleo en el Clausura 2024, con ocho, empatado con otros tres jugadores. Aunque fue la menor cantidad de goles para ser campeón de goleo, Rondón restituyó su plusvalía con los 16 que lleva en este torneo.

¿Quién es el máximo anotador en el Pachuca?

El máximo anotador del Pachuca es Franco Jara, con 83 tantos. Rondón, con 37 años, pero con un contrato que lo une al Pachuca por dos años más, confía en que puede llegar a esa cifra en poco tiempo.

Salomón Rondón celebrando una anotación.

Para ello, tendría que hacer, en promedio, nueve goles por torneo, contabilizando que le restan tres con los Tuzos, para que, si llega a concluir su contrato, pueda dejar la marca establecida y, con ello, pasar a la historia.