¿Problemas legales? AFA niega que FBI retuviera a Chiqui Tapia en Nueva York y confiscara celulares

La Asociación del Futbol Argentino (AFA) emitió un categórico comunicado para desmentir las versiones periodísticas que aseguraban que sus máximos directivos sufrieron medidas restrictivas por parte de la Justicia de los Estados Unidos. La institución deportiva calificó estas informaciones como falsas y malintencionadas, buscando frenar una campaña de desprestigio institucional tras el cierre de la Copa del Mundo 2026.

De acuerdo con las precisiones brindadas por la entidad, es falso que el presidente de la federación, Claudio "Chiqui" Tapia, o el tesorero, Pablo Toviggino, hayan sido citados a declarar ante tribunales estadounidenses. La AFA aclaró que la orden emitida por el Tribunal de Distrito del Sur de Florida no está dirigida nominalmente a ninguno de sus altos mandos en Sudamérica.

¿Qué pasó con el Chiqui Tapia y el FBI en Nueva York?

La federación desestimó con especial énfasis los reportes que señalaban que agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI) interceptaron a los directivos en el aeropuerto de Nueva York para confiscarles sus teléfonos celulares antes de abordar su vuelo de regreso a Argentina. La dirigencia catalogó esta narrativa como una manipulación deliberada y una flagrante distorsión de los hechos. El organismo fijó su postura jurídica de la siguiente manera:

El requerimiento involucra en realidad a una tercera persona completamente ajena a la estructura directiva de la asociación, a quien se le solicitó comparecer ante un Gran Jurado”.

El origen de esta controversia radica en investigaciones publicadas por los portales de gran alcance Infobae y La Nación, que daban cuenta de supuestas indagaciones norteamericanas sobre presuntas irregularidades en contratos comerciales y movimientos financieros de la dirigencia. Ante el impacto, el departamento jurídico de la AFA advirtió que ya trabaja en acciones legales.

Datos clave del comunicado de la AFA sobre la investigación de Estados Unidos