Sanción y ausencia de Lionel Messi generan abandono a la 'Albiceleste'

La Bombonera lució una una llamativa cantidad de asientos vacíos durante el amistoso entre Argentina y Uruguay, donde la sanción tras el Mundial 2026 y la ausencia de Lionel Messi tras anunciar su retiro de la Albiceleste influyeron en la baja asistencia.

Este viernes 13 de noviembre, Argentina vivió su primer partido luego de que Lionel Messi anunciara su retiro de la nación 3 veces campeona del mundo, recibiendo a la Uruguay de Diego Forlán que vive un nuevo inicio de proceso tras su fracaso en el Mundial 2026.

Milei defendió la pancarta “Las Malvinas son argentinas” mostrada por la selección tras vencer a Inglaterra en la semifinal del Mundial. REUTERS

Pese a la gran expectativa y los altos precios que los aficionados argentinos venían pagando por acompañar a su selección durante el anterior proceso mundialista, en esta ocasión cambió completamente la situación, ya que los huecos en la tribuna de La Bombonera eran sumamente llamativos.

El primero de los motivos de la baja asistencia se debe a que Argentina cumple con el primer partido de sanción con el 50% de aforo debido a la manta que los jugadores lucieron tras vencer a Inglaterra en el Mundial 2026: “Las Malvinas son argentinas”.

Pese a ello, los altos precios y la ausencia de Lionel Messi generaron que Argentina no contara con una compañía total por parte de su afición, quienes habían sido incondicionales en los duelos ante conjuntos como Bolivia, Burkina Faso y Benín, que claramente representan menor exigencia que Uruguay.

Así es como Argentina inicia de manera formal un nuevo proceso mundialista, mismo en el que se confirmó la continuidad de Lionel Scaloni, quien -de no pasar nada sumamente extraño- se convertirá en el primer estratega en la historia de los Mundiales en dirigir en 3 ocasiones a la Albiceleste, buscando la cuarta estrella y la segunda a nivel personal, después de la obtenida en Qatar 2022 y haberse quedado a un paso de bordarla en México, Estados Unidos y Canadá 2026.

BFG