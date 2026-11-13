Messi vuelve a Argentina: Inter Miami y River Plate confirman amistoso para enero de 2027

El futbol argentino tendrá un encuentro especial a comienzos de 2027. River Plate e Inter Miami, equipo encabezado por Lionel Messi, confirmaron que disputarán un partido amistoso el próximo 19 de enero en el Estadio Monumental de Buenos Aires. Ambos clubes hicieron oficial el enfrentamiento este viernes a través de sus redes sociales, luego de varios días de rumores sobre la posibilidad de concretar el compromiso.

El encuentro tendrá un ingrediente especial con el regreso de Lionel Messi al Monumental, aunque esta vez no lo hará con la camiseta de la Selección Argentina, sino como figura del conjunto estadounidense. El campeón del mundo volverá a uno de los escenarios más emblemáticos de su carrera internacional, donde vivió momentos importantes durante su etapa como referente de la Albiceleste.

Las versiones sobre este partido comenzaron a tomar fuerza después de las declaraciones de Kily González, entrenador del Inter Miami, quien prácticamente había anticipado la realización del amistoso. El estratega reconoció que conocía las negociaciones y consideró que enfrentar a un equipo de la importancia de River Plate representaba una buena oportunidad para su club durante la pretemporada.

Messi jugará por primera vez un partido de clubes en Argentina.

Para Messi también será un compromiso particular, pues tendrá la oportunidad de disputar por primera vez un partido de clubes en territorio argentino. Si bien anteriormente enfrentó a Boca Juniors con el Barcelona en la Copa Joan Gamper de 2018 y a Newell's Old Boys con el Inter Miami en un amistoso celebrado en Estados Unidos durante 2024, nunca ha disputado un encuentro de clubes en Argentina.

Por su parte, Inter Miami destacó el significado de llevar a su máxima figura a Buenos Aires y la oportunidad de protagonizar un enfrentamiento internacional ante uno de los clubes más importantes del futbol sudamericano. Así, River Plate e Inter Miami preparan una cita que tendrá a Lionel Messi como principal atractivo y que permitirá a los aficionados argentinos volver a verlo jugar en el Monumental.