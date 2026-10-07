No se aguantó las lágrimas: guardia de seguridad lloró en adiós de Messi

Un guardia de seguridad retrató lo que muchos aficionados sintieron en aquel momento del adiós de Lionel Messi. Aunque él, no pudo observar la cancha del Estadio Monumental de Buenos Aires, Argentina, porque estaba de espaldas, pero las palabras y la atmósfera lo llevaron a las lágrimas.

Las palabras que realizó Messi tras acabar el partido entre Argentina y Benín, tuvieron un gran impacto en el guardia de seguridad, cuando él cumplía con su labor: la de vigilar lo que sucedía en las gradas.

Lionel Messi lloró cuando se entonó el Himno de Argentina Reuters

“Fue un orgullo muy grande para mi defender esta camiseta. No me queda más que agradecer…, es el día más triste de toda mi carrera”, mencionó Messi en un emotivo discurso en el campo.

Sobre el rostro del guardia de seguridad aparecieron las lágrimas, mientras que los aficionados aplaudieron y vitorearon al ídolo argentino.

El momento quedó captado por una persona que estaba en las gradas. “De espaldas y llorando como todos nosotros…”.

Lionel Messi se retiró de la selección de Argentina un 6 de octubre de 2026, con gol, doble asistencia y un homenaje sobre la cancha del Monumental, en el que asistieron 80 mil personas. “La Albiceleste” se impuso 3-0 a Benín.

Por su parte, el técnico Lionel Scaloni fue otra de las personas que lloró tras el adiós de Messi.

“Estaba triste, porque se va un futbolista irrepetible…, nos deja un legado increíble”, dijo Scaloni.