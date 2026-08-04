Conejo Pérez manda advertencia a Joel Huiqui: "Ahora viene lo bueno"

El histórico exportero de Cruz Azul, Óscar "Conejo" Pérez, respaldó el trabajo que ha realizado Joel Huiqui al frente del primer equipo, aunque advirtió que el verdadero desafío para el estratega cementero llegará durante el torneo, cuando tenga que demostrar que está listo para mantenerse en el banquillo celeste.

El campeón con La Máquina en el Invierno 1997 destacó el desempeño que ha tenido Huiqui desde que asumió el cargo, pero señaló que la exigencia aumentará conforme avance la competencia.

La verdad que lo están haciendo muy bien, Joel lo está haciendo bastante bien. Ahora viene lo bueno en este torneo, porque todo lo que se le dio fue en un corto tiempo. Esperemos que todo marche igual porque en el torneo quizá saldrán circunstancias, pero si manejan todo como hasta ahora, seguramente les irá bien", declaró Pérez.

Conejo Pérez asegura que Huiqui se ganó la oportunidad

El exguardameta también afirmó que Joel Huiqui merece dirigir al primer equipo de Cruz Azul, ya que conoce la institución, se preparó como entrenador y llevaba tiempo esperando una oportunidad.

Él ya lleva mucho tiempo ahí, es un chico que se ha preparado, que ya buscaba esa oportunidad. Hoy muchas circunstancias se acomodaron para que él estuviera y para que se diera todo. Tiene un gran plantel, sin duda, y él sabe lo que tiene que hacer. Esperemos que le vaya bien", concluyó.

Con el respaldo de una de las leyendas recientes del club, Huiqui afrontará un torneo que podría marcar su consolidación como director técnico de La Máquina.