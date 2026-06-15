Mundial 2026: 10 de los primeros 15 partidos se jugaron sin lleno en las tribunas

Entre los primeros 15 partidos del Mundial 2026, 10 no han contado con lleno en sus tribunas, siendo Kansas City la única sede que hace falta por recibir un compromiso de la justa veraniega; el único duelo en México con totalidad de los asientos llenos fue el inaugural entre el Tri y Sudáfrica.

El compromiso entre Uruguay y Arabia Saudita representó el partido 15 del Mundial 2026, sin embargo, pese al revuelo por la venta de boletos que se generó en un inicio, una decena de estadios no lograron contar con el total de su aforo ocupado.

* Todas las cifras compartidas (aforo, y asistencia final) fueron recopiladas desde el sitio oficial de FIFA.

Asistencia oficial en el partido de Bélgica Vs Egipto del Mundial 2026. Reuters

Partidos sin lleno en el Mundial 2026

Estos son los partidos del Mundial 2026 que, hasta el momento, no contaron con lleno en sus tribunas:

Corea del Sur Vs Chequia / 44,985 - Guadalajara (capacidad para 45,664 espectadores).

Canadá Vs Bosnia / 43,002 – Toronto (43,036).

Qatar Vs Suiza / 67,966 – San Francisco (68,827).

Alemania Vs Curazao / 68,021 – Houston (68,777).

Países Bajos Vs Japón / 69,285 – Dallas (70,649).

Costa de Marfil Vs Ecuador / 68,274 – Philadelphia (68,324).

Suecia Vs Túnez / 50,987 – Monterrey (51,243).

España Vs Cabo Verde / 67,640 – Atlanta (68,239).

Bélgica Vs Egipto / 66,775 – Seattle (66,925).

Arabia Saudita Vs Uruguay / 62,764 - Miami (64,478).

* La única sede que aún no tiene actividad en el Mundial es Kansas City, donde se espera que Argentina y Argelia llenen las tribunas del inmueble con capacidad para 69,045 espectadores este martes 16 de junio.

Miami recibió el partido entre Arabia Saudita y Uruguay, mismo que no contó con lleno en sus tribunas. Reuters

Únicos partidos con lleno en el Mundial 2026

De los primeros 15 partidos del Mundial 2026, únicamente 5 presentaron casa llena en sus tribunas, destacando el de la inauguración en donde la Selección Mexicana se hizo presente y el Haití Vs Escocia de Houston, compromiso que no contaba con reflectores una vez revelado el calendario y sus cruces:

México Vs Sudáfrica / 80,824 espectadores - CDMX.

Estados Unidos Vs Paraguay / 70,492 - Los Ángeles.

Brasil Vs Marruecos / 80,663 - Nueva York.

Haití Vs Escocia / 64,146 - Boston.

Australia Vs Turquía / 52,497 - Vancouver.

El partido entre Haití y Escocia contó con 64,146 espectadores en la tribuna. Reuters

BFG