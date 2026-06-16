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Argentina Vs Argelia EN VIVO: Grupo J, Mundial 2026

Lionel Messi y Argentina comienzan la defensa de su corona en el Mundial 2026 ante Argelia; sigue todos los detalles del partido EN VIVO

Por: Bernardo Ferreira

Argentina definede su corona en el inicio del Grupo J dentro del Mundial 2026.
Argentina definede su corona en el inicio del Grupo J dentro del Mundial 2026.Redes sociales
Escudo de Argentina
ARGENTINA
00
ARGELIA
Escudo de la Selección de Argelia
PRIMER TIEMPO
11'Argelia muestra sus armas

Y consigue tiro libre que termina en saque de esquina para los Zorros del desierto

8'GOOOO.... anulado a Argelia

Una mínima posición adelantaba ahoga el grito del tanto convertido por Farès Chaïbi

5'GOOOOO...... anulado a Messi

Un milimétrico fuera de juego evita el primer tanto el '10' de Argentina

3'Lionel Messi toca su primer balón

En el que representa su partido 200 con la playera de la Albiceleste

1'Argelia toma el esférico

Y adormece el inicio del partido en Kansas City

0'¡¡¡COOOOOOOOOMIENZA EL PARTIDO!!!

Rueda el bañon en la cancha del Kansas City Stadium que presenta lleno en sus tribunas

-Se entonan los Himnos Nacionales

¡¡¡Espectacular!!! Vibran los 3 veces -y vigentes- campeones del mundo

-Argelia busca dar la sorpresa con este XI:

Luca Zidane, Rafik Belghali, Aïssa Mandi, Ramy Bensebaini, Rayan Aït-Nouri, Ibrahim Maza, Hicham Boudaoui, Nabil Bentaleb, Amine Gouiri, Farès Chaïbi y Anis Hadj Moussa

-¡Alineación confirmada de Argentina!

Emiliano Martínez, Gonzalo Montiel, Cuti Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Rodrigo De Paul, Thiago Almada, Lautaro Martínez y Lionel Messi

-Saaaaaaaltan los equipos a la cancha

Para calentar en la cancha de Kansas City; es la última de las 16 sedes que entra en acción

-Lionel Messi hace historia

El astro argentino se convierte en el primr futbolista en aparecer en 6 ediciones de Copa del Mundo sobre el terreno de juego; es la tercera vez que juega en un 16 de junio durante un Mundial

-¡¡¡Bieeeeeenvenidos a las acicones del partido!!!

Lionel Messi y Argentina arrancan la defensa de su corona en el Kansas City Stadium que espera un lleno en sus tribunas; Argelia su riival

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