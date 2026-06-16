Argentina Vs Argelia EN VIVO: Grupo J, Mundial 2026
Lionel Messi y Argentina comienzan la defensa de su corona en el Mundial 2026 ante Argelia; sigue todos los detalles del partido EN VIVO
Y consigue tiro libre que termina en saque de esquina para los Zorros del desierto
Una mínima posición adelantaba ahoga el grito del tanto convertido por Farès Chaïbi
Un milimétrico fuera de juego evita el primer tanto el '10' de Argentina
En el que representa su partido 200 con la playera de la Albiceleste
Y adormece el inicio del partido en Kansas City
Rueda el bañon en la cancha del Kansas City Stadium que presenta lleno en sus tribunas
¡¡¡Espectacular!!! Vibran los 3 veces -y vigentes- campeones del mundo
Luca Zidane, Rafik Belghali, Aïssa Mandi, Ramy Bensebaini, Rayan Aït-Nouri, Ibrahim Maza, Hicham Boudaoui, Nabil Bentaleb, Amine Gouiri, Farès Chaïbi y Anis Hadj Moussa
Emiliano Martínez, Gonzalo Montiel, Cuti Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Rodrigo De Paul, Thiago Almada, Lautaro Martínez y Lionel Messi
Para calentar en la cancha de Kansas City; es la última de las 16 sedes que entra en acción
El astro argentino se convierte en el primr futbolista en aparecer en 6 ediciones de Copa del Mundo sobre el terreno de juego; es la tercera vez que juega en un 16 de junio durante un Mundial
Lionel Messi y Argentina arrancan la defensa de su corona en el Kansas City Stadium que espera un lleno en sus tribunas; Argelia su riival