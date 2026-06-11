Memo Ochoa sabe que dejó de ser el portero titular de México, sólo espera jugar algo en esta copa

No quería hablar Guillermo Ochoa después del partido. Ante la insistencia y la falta de empatía de los jugadores mexicanos con los micrófonos, tomó la estafeta de líder como siempre, tratando de pregonar con el ejemplo.

No estaba feliz, pero algo de alegría mostró por el triunfo de la Selección, aunque le haya tocado verlo desde la banca. De esa manera se rompió la racha de 11 partidos consecutivos custodiando la valla tricolor.

"Son otros tiempos, me toca vivirlo desde otra etapa. A ver, no soy el mismo, no tengo la edad de antes, los años pasan por todos lados y viene otros jugadores empujando desde atrás, a pesar de eso me siento contento de poder vivir este Mundial en el campo".

El último Mundial de Ochoa

Antes del encuentro anduvo caminando solo por la cancha, sabiendo que no estaría ahí adentro en el fragor del partido. Aún así en el calentamiento ayudó con consejos y pautas al portero Raúl Tala Rangel.

A su llegada al Estadio Ciudad de México Imagenshop

También, fue reconocido por la FIFA y por un entregado Estadio Ciudad de México por su sexto Mundial, algo que lo llena de regocijo.

"Son seis y detrás de ellos hay muchas cosas. He pasado semanas de nostalgia porque si se multiplica los años que he entregado a estar son demasiados y todos ellos llevan sacrificios y muchas cosas que he dado, pero valen la pena porque me hacen recordar lo que viví, así que me siento feliz que un mexicano esté en la lista con Cristiano Ronaldo y Messi".

Israel Reyes: Dimos un paso adelante

El defensa mexicano por el lado derecho, Israel Reyes, aseveró que respetaron en todo momento a los sudafricanos y no cayeron en un bache tras el gol de Quiñones por comodidad, sino porque el juego se cerró en la estrategia.

Los jugadores mexicanos celebran su victoria. Imagenshop

“No considero que haya rivales fáciles, es una Copa del Mundo, no nos podemos confiar, no se puedes dejar nada por sentado en partidos así, tuvimos una ocasión y si no hubiéramos anotado esa, creo que hubieran sido distintas las cosas".

Dentro del bunker del Tri, mencionó que dieron el primer paso en sus objetivos, ganar en el debut, con lo cual pueden trabajar con más calma y planificando mejor la ruta a seguir en lo subsecuente.

"Hicimos el primer paso de tres, que era ganar, tenemos que estar ahora con el foco en lo que viene, el siguiente partido. No va a haber ningún ningún partido fácil para para nosotros”.