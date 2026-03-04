¿Memo Ochoa, en peligro? Su próximo partido es cerca de una base militar

Los conflictos bélicos entre Estados Unidos e Irán han mantenido en vilo al mundo al tiempo que causan daños colaterales a diversos países cercanos, entre ellos Chipre.

Ahí juega el portero mexicano Guillermo Ochoa con el AEL Limassol en el tramo final de su carrera para aspirar a su sexto Mundial.

Chipre se encuentra a 250 kilómetros de distancia de Israel, país que mantiene un pulso de guerra con Irán y ha sido afectado por ataques con bombas, por eso, se mantienen en alerta cada día por sí surge alguna eventualidad, aunque la vida continúa habitualmente.

CERCA DE UNA BASE MILITAR

El próximo partido del AEL Limassol es frente al Apollon en el estadio Alphamega, en la ciudad de Limassol que se situa cercano a una base militar británica que fue atacada en días pasados por un dron. Los informes diplomáticos aseguraron que no fueron los iraníes, pero se mantinenen las investigaciones de dicho daño que afectó a la base.

El AEL Limassol puso a pesar de todo, boletos a la venta para sus aficionados (Instagram)

El AEL Limassol contra el Apollon es considerado un derbi dentro de la liga chipriota, pero se está considerando jugar a puerta cerrada para seguridad de los aficionados. El partido es correspondiente a la jornada 25, la antepenúltima del certamen.

El área en la que se encuentra la base militar y por ende el estadio Alphamega, ha sido resguardada por el ejercito mientras se cancelaron las clases y se ordenó el cierre de locales comerciales y tránsito hasta nuevo aviso.

Mientras, se medita si el juego puede llevarse a cabo con público, aunque por ahora la idea principal es que sea a puerta cerrada.

A pesar de las inquietudes, el Limassol lanzó a la venta las 800 entradas que le otorgó el Apollon para sus aficionados las cuales fueron puestas en línea para adquisición.

El partido se disputará a las seis de la tarde hora en Chipre, siendo las 10 de la mañana en México.