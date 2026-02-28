Noche amarga para Ochoa: AEL Limassol cae ante el APOEL en la Liga de Chipre

La recta final del torneo en Chipre se complica para Guillermo Ochoa. El arquero mexicano fue titular en la derrota del AEL Limassol por 2-3 frente al APOEL FC, en actividad de la Jornada 24 de la Primera División de Chipre.

El compromiso, disputado en el Alphamega Stadium, representaba una oportunidad importante para que el AEL se acercara a los puestos altos de la clasificación. Sin embargo, el resultado terminó por frenar sus aspiraciones.

Mancini adelantó a la visita

El primer golpe llegó al minuto 41. Daniel Mancini recibió un pase filtrado y definió ante la salida de Ochoa. El mexicano alcanzó a desviar ligeramente el balón, pero no pudo evitar el 0-1 que silenció al estadio antes del descanso.

El AEL mostró pocas ideas al ataque en la primera mitad y permitió que el APOEL manejara el trámite sin demasiada presión.

El AEL Limassol cayó ante el APOEL en la liga de Chipre AEL Limassol

Reacción breve y respuesta inmediata

En el complemento, el cuadro local encontró el empate al 58’ gracias a Leo Natel, quien aprovechó una jugada a balón parado para colocar el balón pegado al poste.

Pero la alegría duró poco. En la jugada siguiente, Abagna capitalizó un desajuste defensivo y volvió a poner en ventaja al conjunto visitante con un disparo que sorprendió a la zaga y al propio Ochoa.

El golpe definitivo llegó al 80’, cuando Stefan Drazic recibió un trazo largo, encaró al guardameta mexicano y definió con frialdad para el 1-3.

Ya en tiempo agregado, Sérgio Conceição convirtió un penal que dejó el 2-3 final, insuficiente para evitar la caída.

Momento clave rumbo al Mundial

La derrota no solo afecta la posición del AEL en la tabla, también coloca nuevamente a Ochoa bajo análisis. En plena carrera hacia la Copa Mundial 2026, cada actuación del veterano arquero mexicano es observada con lupa, especialmente ante la competencia interna por el arco del Tricolor.

El margen de error se reduce y la discusión sobre su nivel vuelve a abrirse tras una noche donde cada llegada clara del rival terminó en gol.