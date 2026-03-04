Consecuencias y reacciones en el quinto día de guerra en Irán

Luego de que Estados Unidos e Israel dieran por fracasadas las negociaciones con irán sobre su programa nuclear, ambas naciones lanzaron ataques masivos contra “miles” de objetivos militares iraníes e pasado 28 de febrero, desencadenando una guerra a la que parecen sumarse algunos países europeos.

Estos son los últimos acontecimientos de la guerra en Oriente Medio.

Israel entra en Líbano

Las fuerzas israelíes entraron en varios pueblos y aldeas en el sur de Líbano, indicó a la AFP una fuente de la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en Líbano (FPNUL) este miércoles.

Por su parte, el movimiento proiraní Hezbolá dijo que sus fuerzas luchan en combates "directos" con tropas israelíes en Líbano.

72 muertos y 83 mil desplazados en Líbano

Los bombardeos israelíes en Líbano han matado a 72 personas, herido a 437 y obligado a 83.000 a dejar sus hogares desde el lunes, cuando se reanudaron los combates entre Israel y Hezbolá, anunciaron las autoridades libanesas este miércoles.

Estados Unidos afirma haber hundido una fragata iraní cerca de Sri Lanka. via REUTERS

Catar y Turquía expresan su indignación

El primer ministro de Catar, el jeque Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, recriminó al canciller de Irán que su país intente arrastrar a sus vecinos a la guerra.

Por su parte, Turquía convocó al embajador iraní después de que un misil, aparentemente dirigido a una base en Chipre, cayera en territorio turco.

Crisis de transporte de mercancías

La gigante naviera danesa Maersk anunció que suspenderá las reservas en el Golfo "hasta nuevo aviso", tras evaluar los riesgos de la situación por la expansión de la guerra.

Tripulación rescatada en el estrecho de Ormuz

La marina de Omán rescató a 24 tripulantes de un buque portacontenedores alcanzado por misiles en el estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más transitadas del mundo y especialmente importante para los petroleros.

Los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico de Irán, afirmaron tener el "control total" del estrecho, donde la consultora Kpler indicó que el tráfico de petroleros cayó un 90% en una semana.

Irán amenaza con atacar embajadas israelíes

Las fuerzas armadas iraníes amenazaron con atacar las embajadas de Israel en todo el mundo si ese país golpea la misión de Teherán en Líbano, dijo un portavoz militar.

El martes, Avichay Adraee, un portavoz del ejército israelí, advirtió que "los representantes del régimen terrorista iraní que aún están en Líbano" deberían marcharse "inmediatamente antes de ser atacados".

EU afirma que hundió un buque iraní

Un submarino estadunidense torpedeó y "hundió un buque de guerra iraní" cerca de Sri Lanka, en el océano Índico, informó este miércoles el jefe del Pentágono, Pete Hegseth.

La marina de Sri Lanka recuperó 87 cadáveres de tripulantes iraníes de la fragata IRIS Dena. Otros 32 marineros fueron rescatados y continúa la búsqueda de 61 desaparecidos.

Irán ataca Kurdistán iraquí e Israel

Los Guardianes de la Revolución afirmaron el miércoles que dispararon más de 40 misiles contra objetivos estadunidenses e israelíes.

Las sirenas de alarma volvieron a sonar en Jerusalén y en Tel Aviv, según periodistas de AFP, mientras que el ejército israelí dijo haber "identificado misiles lanzados desde Irán".

Los Guardianes de la Revolución también dijeron que atacaron a grupos armados de la oposición hostiles a Teherán en la región autónoma kurda de Irak.

China enviará a un emisario especial a Oriente Medio

China enviará a un emisario especial para mediar en Oriente Medio, anunció este miércoles el canciller Wang Yi, quien afirmó que su país "siempre ha sido una fuerza para la paz y desea continuar jugando un papel constructivo".

"Miles de objetivos" en Irán

Según varios medios de comunicación israelíes, que citaron informaciones transmitidas a los corresponsales de defensa, el ejército israelí prevé continuar sus bombardeos contra Irán durante "al menos" una o dos semanas.

Durante ese periodo, "atacará otros miles de objetivos del régimen iraní", indicó el Times of Israel.

"Ataques a gran escala" en Teherán

El ejército israelí informó el miércoles de que comenzó a "lanzar una serie de ataques a gran escala contra objetivos del régimen" en Teherán, donde un periodista de AFP reportó una nueva explosión en el noreste de la capital.

La agencia oficial iraní IRNA afirmó que 1.045 personas, entre civiles y militares, murieron en el país desde el inicio de la ofensiva israeloestadunidense.

Aplazan funeral de Jamenei

Los funerales de Estado de Alí Jamenei, el guía supremo iraní abatido por los ataques del sábado, se aplazaron a una nueva fecha por definir, indicó la televisión estatal.

Por la mañana se habían anunciado unos funerales de Estado en Teherán que empezarían el miércoles por la noche y durarían tres días.

Emiratos Árabes Unidos y Catar interceptan misiles

Los Emiratos Árabes Unidos afirmaron haber derribado tres misiles y 121 drones, mientras que Catar declaró haber interceptado 10 drones y dos misiles.

Impacto financiero

El petróleo seguía al alza el miércoles. El barril de Brent del mar del Norte subía un 2.83 por ciento a 83.70 dólares. El martes superó los 85 dólares por primera vez desde julio de 2024.

En Europa, las bolsas tuvieron ganancias moderadas tras dos días de pérdidas. También los mercados estadunidenses abrieron en verde.

Con información de AFP.