‘Memo’ Ochoa ni a la banca; AEL Limassol golea

Guillermo ‘Memo’ Ochoa no fue tomado en cuenta por el AEL Limassol. El portero mexicano no salió ni a la banca en la victoria de su equipo por 0-3 ante Omonia Aradippou, en la jornada 2 de los playoffs por la lucha por la permanencia en Chipre. Recientemente, Christian Martinoli y Luis García dieron a conocer su “lista final” de México para el Mundial 2026, donde el cancerbero nacional figura en ella.

El AEL Limassol está invicto en esta instancia, luego de igualar 1-1 con el Athnikos Achnas en la jornada 1, que se disputó el domingo 22 de marzo, donde el mexicano tampoco estuvo en la cancha por un permiso que pidió a su equipo.

Memo Ochoa no ha jugado en los playoffs de la Liga de Chipre Mexsport

‘Memo’ Ochoa fue convocado por Javier ‘El Vasco’ Aguirre para los amistosos contra Portugal y Bélgica, el primero de ellos en la reinauguración del Estadio Banorte. En aquellos encuentros no vio acción.

El portero Panagiotis Kyriakou fue titular en el encuentro de este sábado, clave para permanecer en la máxima categoría.

La última titularidad de ‘Memo’ Ochoa con el AEL Limassol fue el pasado 14 de marzo, cuando su equipo cayó 1-2, precisamente contra el Omonia Aradippou, en lo que fue el último partido de temporada regular (26 jornadas).

Tras la finalización de la temporada regular de la Liga de Chipre, los equipos se dividen en dos grupos. Del 1 al 6 pelean por el título, mientras que del 7 al 14 pelean por no descender en los llamados ‘playoffs’, donde los últimos tres lugares pierden la categoría.